炊飯時に白米と一緒に使うものを、取り出しやすくひとまとめに！ライクイット「Pantry Stock Case」

ライクイットは、新商品「Pantry Stock Case」の予約販売を、2025年6月25日より公式ECサイト「ライクストア」にて開始しました。

ライクイット「Pantry Stock Case」

■「収納」をプラスし、米びつに「選ぶ」楽しみを。

「Pantry Stock Case」は、白米や玄米などを保管する米びつに、収納の考え方を取り入れた製品です。

アウターケースとストックケースで米びつ内を仕切られるため、炊飯時に白米と一緒に使うものを、取り出しやすくひとまとめにできます。

気分に合わせて食品を選べることで、健康的でおいしい食生活を楽しめます。

また、食材を探す手間を省き、お手入れを簡単にする工夫によって、家事の負担を軽減し、日々の暮らしにゆとりをもたらします。

【保存量に合わせた設計】

米びつ本体には最大10kgまでお米を保存できます。

さらに、専用のストックケース(大・小)をセットすることで、白米と一緒に玄米や雑穀米をまとめて保存することが可能です。

今回紹介している製品は、アウターケースとストックケース(大・小)がセットになっているものです。

それぞれ単品でも購入可能となっています。

【取り出しやすいコの字ハンドル】

持ちやすい形状のハンドル

インナーケースのハンドルは丸みを帯びた形状で、出し入れする際の手の負担を軽減します。

【少なくなったら取り出して計量可能】

お米が残り少なくなっても、米びつ本体を動かす必要はなく、ストックケースを取り出すだけで簡単にお米を移し替えられます。

水洗いができ、食洗機にも対応しているので、お手入れも簡単です。

【本体底面の形状に合わせた専用計量カップが付属】

1合・半合で計量できます。

また、無洗米の計量にも対応しています。

■おいしく保管するための工夫と配慮

【空気を遮断する独自構造】

生鮮食品であるお米。

ニオイや湿気を吸いやすく、空気に触れると酸化しやすいデリケートな食品です。

当アイテムは、本体を覆うようにフタを被せる構造を採用。

空気を遮断できるので、お米が劣化しにくくなります。

また、お米へのニオイ移りも抑制すると同時に、ニオイ漏れも防ぎます。

お手入れのしやすさにも配慮し、部品数を最小限に抑えました。

【開閉しやすいロック付きの取手】

取手を引き上げることで簡単に開き、フタを押し込むことでロックがかかります。

ロック機能をつけることでフタの気密性を高めます。

【半永久的に持続する抗菌効果】

卵殻由来の天然抗菌剤を樹脂に混合。

抗菌効果が半永久的に持続(※)するため、衛生的な環境でお米を保存できます。

※JCIIによるJIS規格抗菌性試験にて抗菌効果を確認

■設置イメージと収納アイデア

【設置場所に合わせたサイズ】

システムキッチンの引き出しや食器棚に設置しやすいサイズに設定。

食料品だけではなく、日用品やキッチン雑貨なども取り出しやすく整理できます。

【置く場所を選ばないデザイン】

キッチンまわりのオープンスペースに馴染む、スマートなデザイン。

毎日使うものをひとまとめにすれば、探す手間なく、すぐに取り出せます。

【お米まわりの収納】

お米と一緒にスティックタイプの雑穀米や炊き込みご飯の素、レトルト食品などを収納すると、調理がさらにスムーズになります。

【朝食セットの収納】

シリアルやオートミール、ジャム、コーヒーのような朝食セットの収納にも。

なにが入っているかがすぐに分かるので、組み合わせやトッピングを考えやすくなります。

【ペットのごはんの収納】

ペットフードの保存にもおすすめです。

密閉性が高くニオイが漏れにくいため、袋から移し替えての保管にも最適です。

■製品詳細など

【製品スペック】

フタ付きストックケース 米びつ(インナーセット)

フタ付きストックケース 米びつ

ハンドル付きストックケース ワイド 2P

ハンドル付きストックケース スリム 2P

