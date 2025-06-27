Travis Japan、2度目のワールドツアー初日NY公演を生配信へ 視聴チケットがきょうから発売
7人組グループ・Travis Japanが7月から開始する、自身2度目となるワールドツアー『Travis Japan World Tour 2025 VIIsual』の初日を飾るニューヨーク公演の生配信が決定した。
【写真】ぎゅっと集まりキュートな笑顔をみせるTravis Japan
日本時間7月26日午前9時（現地時間は25日午後8時）より、ニューヨークのHammerstein Ballroom at Manhattan Centerから、ライブパフォーマンスを届ける。また、8月10日まで見逃し配信もされる。
生配信の視聴チケットは、きょう27日午前10時より「FAMILY CLUB online」（https://online.familyclub.jp/）にて販売。ファンクラブ会員に加え、一般でも購入可となる。Travis Japanファンクラブ会員は4200円（税込）、ファミリークラブ会員は4700円（税込）、一般は5200円（税込）となる。
【写真】ぎゅっと集まりキュートな笑顔をみせるTravis Japan
日本時間7月26日午前9時（現地時間は25日午後8時）より、ニューヨークのHammerstein Ballroom at Manhattan Centerから、ライブパフォーマンスを届ける。また、8月10日まで見逃し配信もされる。
生配信の視聴チケットは、きょう27日午前10時より「FAMILY CLUB online」（https://online.familyclub.jp/）にて販売。ファンクラブ会員に加え、一般でも購入可となる。Travis Japanファンクラブ会員は4200円（税込）、ファミリークラブ会員は4700円（税込）、一般は5200円（税込）となる。