バンダイは、『怪獣大戦争』より「ムービーモンスターシリーズ ゴジラ(1965)」(4,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年1月発送予定 。2026年1月発送予定 「ムービーモンスターシリーズ ゴジラ(1965)」(4,000 円)リアルな造形と彩色表現で歴代のゴジラ作品の怪獣を続々立体化中のソフビフィギュア「ムービーモンスターシリーズ」より、「ゴジラ(1965)」が新登場。

今年で公開60周年を迎える『怪獣大戦争』でラドンとともに、キングギドラと宇宙で大激闘した「ゴジラ(1965)」はユニークなポージングでおなじみだが、今回はスタンダードな立ち姿で商品化。2005年に発売された「ゴジラ50周年記念 メモリアルボックス」にラインナップされている「ムービーモンスターシリーズ ゴジラ(1965)」のカラーリングを一新し、復刻された。丸みを帯びたフォルムや愛嬌ある表情が表現された当時の造形の魅力はそのままにカラーリングは一新し、より劇中イメージに忠実な色味が再現されている。TM & (C) TOHO CO., LTD.