「世界に隠された20の悲劇」。



ありきたりの日常生活、とても楽しそうな雰囲気なのに、目を凝らすと、とても悲しく、ショッキングなシーンが飛び込んでくる。





国連開発計画(UNDP)が作成した絵画のタペストリーだ。カラフルで明るく描かれた人々の営みの中に、爆撃を受ける工場、バスで人々が連れ去られる様子が描かれている。

展示されたのは、映画監督の河瀬直美氏(※)が手がける大阪・関西万博のシグネチャーパビリオン『Dialoge Theater一いのちのあかし一』。



6月15日、国連パビリオンと吉本興業が開催した『Walk the Talk for SDGs in EXPO2025 UN&YOSHIMOTO』のスペシャルトークセッションとして開かれた。

河瀬監督がプロデュースするパビリオン「Dialoge Theater」では、「どうして私たちは、わかりあえないと思ってしまうのだろう。敵と味方に分かれてしまうのだろう」というメッセージを発信する。

日常生活で失われつつあるとされる“対話”を通じて、世界中で起きる“分断”を明らかにし、解決に向けて何が必要なのかを考える、メッセージ性の強いパビリオン。“没入感”や“ビジュアル”に訴えかける、現代の万博における典型的なアプローチとは異なる。

作品『世界に隠された20の悲劇』はタテ約4メートル、ヨコ約5メートルのボードに描かれたタペストリーで、戦争・紛争の長期化、人身売買、学校でのいじめなど20種類の課題について問題提起している。

トークセッションの会場となった「森の集会所」は、奈良県十津川村の旧折立(おりたち)中学校の木造校舎を移築し、開放的な空間にアレンジした。

廃校後、里山で朽ちていくような校舎を、記憶ごと移築した。

「一見、楽しそうな雰囲気の中に悲劇がある。表裏一体の縮図を、一方的な目線で見てほしくない。今や飛行機ですぐに大陸をまたぐことができ、世界の距離は縮まっている。すぐ近くにこうした現実があることを散ってほしい」。UNDP駐日代表・ハジアリッチ秀子さんが訴えかけた。

UNDP駐日代表・ハジアリッチ秀子さん

単に世界地図を広げて、アジアに、アフリカにこんなに大変なことが起きているんですというような、先進国が途上国の問題を傍観するメッセージではない。



このほか、貧困や格差、気候変動などの課題解決に取り組むUNDPの活動も紹介している。

たとえば、「飲めない水」。スーダンの内戦では、ナイル川に水は豊富にあるが、飲める水がないという。

「飲めない水」2022年、安全な水へのアクセスがなかった、限られた人は世界で22億人とも

「難民の増加」。2023年に世界で強制避難した約1億2000万人。本来は祖国に残りたいが、場合によっては、“ふるさとの風景”を二度と見ることができないかも知れない現実を表現している。

「難民の増加」2024年、強制避難した人は世界で1億2260万人(推計)ウクライナではロシアの軍事侵攻により、690万人の国外避難者・370万人の国内避難者が

「深刻化するいじめ」は、インターネット上での誹謗(ひぼう)中傷も含み、言葉の選び方を考える時代となったことを示している。

「深刻化するいじめ」世界の子どもの3人に1人がいじめを経験 デジタル技術の普及でさらに深刻化…

河瀬監督は、「地球規模で考えれば、“同じ船”に乗っているのに、世界の至るところに分断がある。分断や対立は、お互いが正義だと思っていて、それをジャッジできない状態。“会話”と“対話”は違う。対話はしっかりと相手に向き合うことだ」と話す。



太平洋戦争が終結して80年の今年、世界ではロシアによるウクライナ軍事侵攻が続き、イスラエルの イラン攻撃が激化する状況に触れ、「だからこそ、向き合って対話する気持ちを持たなければ。分断をつながりに変えるために」と訴えた。

河瀬監督は万博プロデューサーとして、6月1日に開かれたパレスチナのナショナルデーセレモニーに出席した。イスラエル人の映画監督が、紛争で家族を失ったパレスチナ人どうしの会話を撮った映画のシーンが流れた。忘れられないのは「私たちが流す涙の色は一緒」という言葉。それは、「国は違えど、同じ人間として一緒」という意味合いだった。

セッションには、お笑いコンビ・ココリコの田中直樹さんも加わった。田中さんは日常から環境問題に強い関心を持ち、さまざまなメッセージを発信している。

「3年ぶりに行った東日本大震災の被災地・南三陸町(宮城県)で、『海水温が6度上がった』と聞いて驚いた。養殖している特産のホヤがの多くが死滅していることに落胆したという。



そのうえで、「(環境問題のみならず、社会課題について)声を上げることは大事。そうしないと何も始まらない。パビリオンでは対話を重んじるので、腹を割った話ができる。わずかな時間で距離を近づけることができる。会話と対話の違いはそこなのかも知れない」と話した。

セッションに参加した神戸市の40代の女性は、「対話」にこだわる河荑監督の思いに惹かれ、パビリオンを事前予約していた。雑踏、喧騒の中、移築された校舎を使ったパビリオンでセミが鳴いているのに驚いた。そして、「『私たちが流す涙の色は一緒なのに、なぜ世界の人々は、さまざまな形で追い詰められるのだろう』という言葉が忘れられない」と話した。



※「瀬」は「刀」の下に「貝」