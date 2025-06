6月15日、大阪・関西万博で国連パビリオンと吉本興業が「すべての参加者が笑顔でひとつになる日」を目指す『Walk the Talk for SDGs in EXPO2025 UN&YOSHIMOTO』を開催した。

大阪・関西万博 国連パビリオン・吉本興業が「すべての参加者が笑顔でひとつになる日」を目指す『Walk the Talk for SDGs in EXPO2025 UN&YOSHIMOTO』オープニング<2025年6月15日午後 大阪・夢洲 EXPOホール「シャインハット」>

『Walk the Talk』 は、WHO(世界保健機関)がこれまでスイス・ジュネーブやアメリカ・ニューヨークなどでも行ってきたイベント。「有言実行」を意味する。





「思いっきり楽しんで帰ってください!」横山英幸・大阪市長

マーヘル・ナセルさん(国連事務次長補・国連パビリオン代表)

会場内のEXPOホール「シャインハット」には、横山英幸大阪市長が登場。横山市長は、「万博が始まる前は厳しい声が多かった」と振り返り、笑顔と健康が重要なメッセージ、楽しんで笑って帰っていただきたいと呼びかけた。

横山市長はさらに、「笑顔が溢れる大阪の街を作りたい。そして、 万博が終わっても、SDGsの取り組みをしていきたい」と意気込みを見せ、開幕宣言をした西川きよしさんは、目を大きく見開いて「吉本のミャクミャクです」と笑いを誘った。

「吉本のミャクミャクです!」55年前の大阪万博に引き続き登場、西川きよしさん<2025年6月15日午後 大阪・夢洲 EXPOホール「シャインハット」>

きよしさんは、「あの時(1970年大阪万博)は、横山やすしさんと”お祭り広場”で司会を務めました。 次は50年後の万博の出演を目指します!その時は130歳です!」と話した。そして、「人生は『小さなことからコツコツと』やってきました」との決めぜりふで、SDGsも同様に、コツコツ進める重要性を語った。

国連パビリオンでの「スペシャルトークセッション」には、マーヘル・ナセルさん(国連事務次長補・国連パビリオン代表)、吉本興業所属タレント・ゆりやんレトリィバァさん、角田夏実さん(パリオリンピック柔道女子48キロ級金メダリスト)が参加。

(写真左から)角田夏実さん(パリオリンピック柔道女子48キロ級金メダリスト)、通訳者、マーヘル・ナセルさん(国連事務次長補・国連パビリオン代表)、吉本興業所属タレント・ゆりやんレトリィバァさん、

ジェンダー平等の話題になり、ゆりやんさんは日本のお笑いや、現在拠点を置くアメリカ・ロサンゼルスについて、角田さんは柔道やアスリートの女性活躍について語った。



ナセル代表は「芸人の中で何人ぐらい女性か、選手の中でどれぐらい女性選手が活躍してるかは大事」としつつ、「一方で、気にしなければいけないのは、やはり管理職といわれる人にどれだけ女性がいるのか」と指摘。



さらに、「(女性の社会進出のための)このイベントに,、たくさんの男性の方が来られている。ここにいらっしゃる方で家事を半分されている方はどれぐらいいますか?手を挙げていただきたい」と呼びかけたが、挙手したのはごくわずかだった。

ゆりやんさんは昨年12月にアメリカ・ロサンゼルスに活動拠点を移し、一時帰国している。 ジェンダーフリーの話題になると、「私が芸人になったときは、女性が10分の1ぐらいやった」と振り返った。

SDGs達成までの現状について、ナセル代表が「課題は多いけれど、(SDGs達成目標年・2030年まで)まだ5年ある」と説明すると、ゆりやんさんは「(5分間の笑いのネタが)4分半までスベっていることもあるけれど、残り10秒、1秒でどうなるかわからない」と自らの経験を引き合いに出し、最後まであきらめない重要性を語った。



