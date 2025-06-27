２６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６５．２４ドル（＋０．３２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３４８．０ドル（＋４．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３６５８．６セント（＋５０．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２１．００セント（－７．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４０９．５０セント（－０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２２．７５セント（－２．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９８．２２（＋１．６０）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６５．２４ドル（＋０．３２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３４８．０ドル（＋４．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３６５８．６セント（＋５０．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２１．００セント（－７．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４０９．５０セント（－０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２２．７５セント（－２．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２９８．２２（＋１．６０）
出所：MINKABU PRESS