・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６５．２４ドル（＋０．３２ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３３４８．０ドル（＋４．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３６５８．６セント（＋５０．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５２１．００セント（－７．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４０９．５０セント（－０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０２２．７５セント（－２．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　２９８．２２（＋１．６０）

出所：MINKABU PRESS