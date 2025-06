築地場外市場応援ソングであるDA PUMPの新曲「SUSHI PARTY」のミュージックビデオが解禁された。 ◆「SUSHI PARTY」MV 本作はタイトルの通り、前山田健一作詞のお寿司をテーマとした楽曲。MVは5月に築地場外市場にて撮影され、MVプロデュースを担当するメンバーのTOMOが、自ら現地に赴き打ち合わせからロケハンまでを実施。DA PUMPのダンスの先輩で現在はカメラマンとしても活躍するYO-SINと共に、MVの企画をおこなった。 映像テーマは「築地で買った食材を使って、お寿司パーティー(通称:すしパ)を開こう!」。築地場外市場内の店舗へメンバー6名それぞれが赴いてお寿司の具材を買い、集まった食材を自分たちで調理して味わってみるというシチュエーションとなっている。 現在インバウンドで盛り上がる築地場外市場は、江戸時代から続く問屋街の面影を今も残している貴重な市場である。「お店で味わう築地」だけでなく、店先での交流で新たな食材の知見を得る体験も含めた「持ち帰る築地」も楽しんでもらいたいという築地場外市場のメッセージが込められている。 映像内ではメンバーが実際の築地場外市場のお店の方と交流するシーンや、お寿司を握るポーズでリズムにのる、ISSA考案の通称“すしパダンス”をお店の方々と一緒に踊るシーンも。築地場外市場の方々の笑顔や、人情味あふれるムービーに仕上がった。 コロナ禍やデリバリーサービスの普及を経て「お店で話して買うものを選ぶ」という行動の敷居がより高くなった日本。歴史のある場所だからこそ足を運びにくいと思っている人こそもっとカジュアルに築地場外市場に立ち寄って美味しい食材との出会いを楽しんでもらいたい、そんな願いをDA PUMPが音楽に乗せて発信していく。 本楽曲は、7月9日発売のパッケージアルバム『BACK 2 DA UNITY』(読み:バックトゥーダユニティー)に収録され、現在は「SUSHI PARTY」を含むアルバム新録8曲が各音楽配信サイトにて先行配信されている。 また、築地場外市場では本日6月27日から9月26日の3ヶ月間、「SUSHI PARTY」コラボキャンペーンを開催。キャンペーン期間中は限定のコラボグッズの販売、魚河岸食堂3階では集合ビジュアルやメンバーが各店舗でソロ撮影したポスターが並ぶフォトスポットの設置、さらには一部店舗を対象としたステッカープレゼントキャンペーンも実施される。 なお、DA PUMPは明日6月28日の埼玉公演を皮切りに、全国8都市開催のツアー<LIVE DA PUMP 2025 BACK 2 DA UNITY>を開催する。 築地場外市場×DA PUMP「SUSHI PARTY」コラボキャンペーンTsukiji Outside Market × DA PUMP”SUSHI PARTY” Collaboration Campaign2025/6/27(Fri)〜2025/9/26(Fri) at Tsukiji Outside Market・オリジナルコラボグッズ販売・フォトスポットの設置・築地場外市場内一部店舗対象 ステッカープレゼントキャンペーン詳細はこちらhttps://dapump.jp/news/detail.php?id=1125815 <Live Tour「LIVE DA PUMP 2025 BACK 2 DA UNITY」>【公演日程】・6月28日(土) 【埼玉】さいたま市文化センター公演・7月13日(日) 【大阪】オリックス劇場公演・7月17日(木) […]

