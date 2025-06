「Catch-22」の意味は？これって熟語なの…？【1分英会話】

正解は「お手上げ」でした!

「Catch-22」は、どのような選択をしても望ましくない結果につながるような状況やルールを指す表現です。

ジョセフ・ヘラーの小説「Catch-22」から来た表現ですよ。

「I need a job to gain experience, but I can't get a job without experience. It's a real catch-22 situation.」

(経験を積むためには仕事が必要だが、経験がなければ仕事に就けない。まさにお手上げだよ)