MLB球宴ファン投票、フリーマンらド軍野手が全カテゴリーで最終投票へ 大谷翔平はナ・リーグ全体トップで出場決める
MLB機構は日本時間27日、MLBオールスターゲーム（7月16日、アトランタ）のファン投票の1次投票結果を発表し、ドジャースの大谷翔平（30）がナ・リーグ全体トップの396万7668票を獲得し、5年連続5度目のオールスター先発出場が決定した。
両リーグトップの401万2983票を獲得したヤンキース・A.ジャッジ（33）にあと5万票に迫った大谷は、リーグトップ得票は自身2年ぶり2度目。
リーグ最多得票選手以外のポジションは、1次投票の上位2人（外野手は6人）を対象とした最終投票（7月1日〜7月3日）で先発を決める。
この日発表された1次結果では、一塁手部門1位のF.フリーマン（35）をはじめ、二塁手、遊撃手、三塁手、捕手、外野手、指名打者のナ・リーグの全カテゴリーでドジャース選手の7人が最終投票に進んだ。
リーグ西地区首位を独走し、ワールドシリーズ連覇を狙うドジャースの人気ぶりがうかがえる結果となった。
加えて投手と控え野手は選手間投票などで選出され、全選手のラインナップは日本時間7日に発表される。
【オールスター1次投票結果 ナ・リーグ】
■捕手
1位 W.スミス（3,428,856票）※ドジャース
2位 C.ケリー（1,183,100票）※カブス
■一塁手
1位 F.フリーマン（3,392,751票）※ドジャース
2位 P.アロンゾ （2,186,338票）※メッツ
■二塁手
1位 K.マーテイ（2,534,002票）※Dバックス
2位 T.エドマン（1,868,693票）※ドジャース
■三塁手
1位 M.マチャード（2,495,554票）※パドレス
2位 M.マンシー（1,665,829票）※ドジャース
■遊撃手
1位 F.リンドーア（2,296,443票）※メッツ
2位 M.ベッツ（2,094,921票）※ドジャース
■外野手
1位 P.C-アームストロング（3,021,265票）※カブス
2位 T.ヘルナンデス（2,343,058票）※ドジャース
3位 R.アクーニャJr.（1,888,867票）※ブレーブス
4位 K.タッカー（1,794,776票）※カブス
5位 A.パヘス（1,789,553票）※ドジャース
6位 J.ソト （1,490,489票）※メッツ
■指名打者
1位 大谷翔平（3,967,668票）※リーグ全体トップ
2位 R.デバース（1,362,363票）※ジャイアンツ
※写真は左からフリーマン、大谷、ベッツ選手