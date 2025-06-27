MLB機構は日本時間27日、MLBオールスターゲーム（7月16日、アトランタ）のファン投票の1次投票結果を発表し、ドジャースの大谷翔平（30）がナ・リーグ全体トップの396万7668票を獲得し、5年連続5度目のオールスター先発出場が決定した。

両リーグトップの401万2983票を獲得したヤンキース・A.ジャッジ（33）にあと5万票に迫った大谷は、リーグトップ得票は自身2年ぶり2度目。

リーグ最多得票選手以外のポジションは、1次投票の上位2人（外野手は6人）を対象とした最終投票（7月1日〜7月3日）で先発を決める。

この日発表された1次結果では、一塁手部門1位のF.フリーマン（35）をはじめ、二塁手、遊撃手、三塁手、捕手、外野手、指名打者のナ・リーグの全カテゴリーでドジャース選手の7人が最終投票に進んだ。

リーグ西地区首位を独走し、ワールドシリーズ連覇を狙うドジャースの人気ぶりがうかがえる結果となった。

加えて投手と控え野手は選手間投票などで選出され、全選手のラインナップは日本時間7日に発表される。

【オールスター1次投票結果 ナ・リーグ】

■捕手

1位 W.スミス（3,428,856票）※ドジャース

2位 C.ケリー（1,183,100票）※カブス

■一塁手

1位 F.フリーマン（3,392,751票）※ドジャース

2位 P.アロンゾ （2,186,338票）※メッツ

■二塁手

1位 K.マーテイ（2,534,002票）※Dバックス

2位 T.エドマン（1,868,693票）※ドジャース

■三塁手

1位 M.マチャード（2,495,554票）※パドレス

2位 M.マンシー（1,665,829票）※ドジャース

■遊撃手

1位 F.リンドーア（2,296,443票）※メッツ

2位 M.ベッツ（2,094,921票）※ドジャース

■外野手

1位 P.C-アームストロング（3,021,265票）※カブス

2位 T.ヘルナンデス（2,343,058票）※ドジャース

3位 R.アクーニャJr.（1,888,867票）※ブレーブス

4位 K.タッカー（1,794,776票）※カブス

5位 A.パヘス（1,789,553票）※ドジャース

6位 J.ソト （1,490,489票）※メッツ

■指名打者

1位 大谷翔平（3,967,668票）※リーグ全体トップ

2位 R.デバース（1,362,363票）※ジャイアンツ



※写真は左からフリーマン、大谷、ベッツ選手