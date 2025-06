ボーカル・国岡真由美からの独占コメント到着！ICE、「Thank you- ICE 30th anniversary - [complete edition]」リリース

2024年3月17日にICE 30周年アニバーサリーのファイナルライブとして開催された「Thank you - ICE 30th anniversary - (東京・六本木EX THEATER ROPPONGI)」の完全版ライブBlu-rayが発売された。

ICEとして初の会場だったEX THEATER ROPPONGIとのマッチングはもちろんのこと、バックスクリーンに映し出される迫力ある映像、ICEバンドの生々しいセッション感、激しくグルーヴィな演奏に、歌姫・国岡真由美の気品ある美声。宮内和之のギターコレクションの展示、アンコールでは宮内和之のギターとライブ映像との共演、すべてが30周年アニバーサリーのファイナルライブにふさわしい内容だった。そのすべてがこの1枚に収録されている。

今も色褪せることなく、音楽だからできる時空を超えた邂逅がここに詰まっている。音楽雑誌Player編集長・北村和孝氏によるライナーノーツ、また、Gibson Japan・栗田隆志氏、ギターテックを長年務めてきたT-bone Guitars・田中館滋氏と北村氏との対談、そして、国岡真由美、初代ディレクターの土屋望氏、初代マネージャー・現在のライブプロダクションマネージャー小林由紀夫氏の対談、豪華アーティストからのコメント、カメラマン田中聖太郎氏による見ごたえ満載のライブフォトが詰まった全46ページのブックレットにも注目だ。

さらに、2024年1月6日(土)27:00からニッポン放送で放送された「ICEのオールナイトニッポン0 (ZERO)」の音声も余すところなく収録されている。

また、「Thank you- ICE 30th anniversary - [complete edition]」のTeaserもアップされているので、こちらもチェックしてみてはいかがだろうか。

【国岡真由美 コメント】

こんなにも充実した30周年の活動が実現したのは、ずっと見守ってくれてたファンの皆さんと、ICEに関わってくださった全ての方々のおかげです、本当にありがとうございます!宮内くんとの15年と彼が不在の15年のICEでしたが、このライブで宮内くんと共演したことは、この先のICE&国岡真由美の音楽活動の新たな1歩を踏み出した感覚です。同時に私が歌う限りICEは続いていくんだな〜そして、そこには常に宮内くんがいるんだなって改めて実感しました。このライブを映像で残せた事、本当に嬉しく思います!これからもよろしくね〜

【商品概要】

【Blu-ray収録内容】KM JAM#3PRECIOUS LOVEFLYIN’ HIGHINTO THE SUNMemoriesKISS YOUR LIPSSONGBIRDWERE YOU THEREWHEN THE EAGLE FLYMELLOW BLUESOUL LOVERSHIGHER LOVESLOW LOVEEYES OF YOUR MINDCOME ON EVERYBODYPlastic Hipkozmic blue

[ENCORE]LIVIN’ IN THE CITYNO-NO-BOYANALOG QUEENPEOPLE, RIDE ON

SCREEN VIDEO for LIVELIVIN’ IN THE CITYNO-NO-BOYANALOG QUEENPEOPLE, RIDE ON

ニッポン放送「ICEのオールナイトニッポン0 (ZERO)」(2024年1月6日(土)27:00〜放送)

■2025年6月27日発売Thank you- ICE 30th anniversary - [complete edition]価格:15,400円(税込)/FPMV-05301Blu-ray Disc/2Live CDs/豪華ブックレット/くるみ三方背ケース/デジパック仕様

■2025年4月7日発売Thank you - ICE 30th anniversary - [special advance 8]価格:3,000円(税込)/FPMV-06271Blu-ray