¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×ÅÚº´ÊÛ¤ËÈ¿¶Á¡¡Êý¸À»ØÆ³¤ÎÎ¢Â¦¡ÖÀèÀ¸¤Ý¤¯¤Ê¤¯¡×¥¨¥¥¹¥È¥é¤Ë¤â¡ª²»À¼¥Õ¥¡¥¤¥ë±é¼ÔÊÌ3000·ï
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï27Æü¡¢Âè65²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¹âÃÎ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¤Ç¡¢·àÃæ¤ÎÅÚº´ÊÛ¤¬SNS¾å¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¤Î¤Ö¤ò¤Ï¤¸¤áÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬È¯¤·¡¢´¶Æ°¤ä¶Ã¤¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë´¶Ã²»ì¡Ö¤¿¤Þ¤ë¤«¡¼¡ª¡×¤ä¡¢¸ì¤ê¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É¡¦ÎÓÅÄÍýº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê35¡Ë¤¬½µ¤ä²ó¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÂæ»ì¡Ö¤Û¤¤¤¿¤é¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤¬¤½¤ì¡£¡ÖÅÚº´¤³¤È¤Ð»ØÆ³¡×¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤ÎÀ¾Â¼ÍºÀµ¡Ê47¡Ë¤ËÉñÂæÎ¢¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤ëÃæ±à¥ß¥Û»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»112ºîÌÜ¡£¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·»á¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿É×ÉØ¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡À¾Â¼¤Ï¹âÃÎ¸©ÅÚº´»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢2002Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¹âÃÎ¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¡Ö¸©Ä£¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·²Ý¡×¡Ê13Ç¯¡Ë¡Ö¤¢¤é¤¦¤ó¤É»ÍËü½½¡Á¥«¡¼¥ë¥Ë¥«¡¼¥é¥ó¡Á¡×¡Ê15Ç¯¡¢¼ç±é¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È¡×¤äNHKÂç²Ï¡Ö²ÖÇ³¤æ¡×¤Ê¤É¤Î¥É¥é¥Þ¤äÉñÂæ¤Ç³èÌö¡£16Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¹âÃÎ¸©´Ñ¸÷ÆÃ»È¤âÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¡Ö¸©Ä£¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·²Ý¡×¤ÇÊý¸À»ØÆ³¤ËËÜ³Ê½éÄ©Àï¡£Æ±¤¸¹âÃÎ¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿23Ç¯ÅÙÁ°´ü¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¤Ç¤âÅÚº´¤³¤È¤Ð»ØÆ³¤òÃ´Åö¤·¤¿¤È¤¢¤ê¡Ö¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄº¤¤¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤Ç´°Á´Ç³¾Æ¤·¤¿´¶¤¸¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØËÍ¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤ãÃ¯¤¬¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¤ª°ú¤¼õ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Êý¸À»ØÆ³¤ÏÂæËÜ¥Á¥§¥Ã¥¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î¤¿¤á¤ÎÎý½¬¥Æ¡¼¥×¡Ê²»À¼¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ËºîÀ®¤ä¥ì¥Ã¥¹¥ó¡¢¼ýÏ¿»þ¤ÎÎ©¤Á²ñ¤¤¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Â¿Ë»¡£¥Á¡¼¥à¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¤À¡£
¡¡¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÇÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ìÈø¤Î¡Ö¡Á¤¼¤è¡×¤ËÍê¤é¤Ê¤¤ÅÚº´ÊÛ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤ÇÉáÃÊ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÅÚº´ÊÛ¤òÁ´¹ñ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ËÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÚº´ÊÛ¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ø¤¼¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÂç¤¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÉÑÈË¤ËÍê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤ÎºîÉÊ¤ÎÅÚº´ÊÛ¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤µ¤¬Çö¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ø¤¼¤è¡Ù¤Î²»¤ä¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Âç¤¤¹¤®¤Æ¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥ó¤Î´Î¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¡Ø¤¼¤è¡Ù¤Ï¡È¤³¤³¤¾¡É¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤âÉÑÈË¤Ë»È¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢ËÍ¤â¿§¡¹¤ÈÄ´¤Ù¤Þ¤·¤Æ¡¢ºäËÜÎ¶ÇÏ¤âÀ¸³è¾å¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï½ñ¤¤¤¿¼ê»æ¤ä½ñ´Ê¤Ë¤Ï¡Ø¤¼¤è¡Ù¤Ï°ì¤Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡È¥Î¡¼¤¼¤è¡É¡Ê¾Ð¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¤ÏºäËÜÎ¶ÇÏ¡Ê¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ë¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿Âè3²ó°Ê¹ß¡¢½ªÈ×¤Þ¤ÇÌ¤»ÈÍÑ¡£¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤ÏÂè2²ó¡Ê4·î1Æü¡Ë¡¢Ä«ÅÄ³ø¼¡¡ÊµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡Ë¤¬²°Â¼ÁðµÈ¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖçÓ¤á¤¿¤é¤¤¤«¤ó¤¼¤è¡Á¡×¤ÈÈ¯¤·¤¿ÄøÅÙ¡£
¡¡¡Ö¹¾¸Í¤Î¿Í¤Ç¤âÌÀ¼£¤Î¿Í¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¸½Âå¤ÎÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¬°ãÏÂ´¶¤òÊú¤«¤Ê¤¤ÅÚº´ÊÛ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ËÍ¤Î»Å»ö¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬ºîÉÊÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤â¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤â°ì½ï¤Ç¤¹¡×¤È¥É¥é¥Þ¤Î²°Âæ¹ü¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂæËÜ¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÏÃ±¤ËÂæ»ì¤òÅÚº´ÊÛ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´¹ñ¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬Íý²ò¤·¤ä¤¹¤¤¸ÀÍÕ¡¢±é¼Ô¤¬¸ý¤Ë¤·¤ä¤¹¤¤²»¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¡£½é²ó¡Ê3·î31Æü¡Ë¡¢¤Î¤Ö¤¬¿ó¤Ë¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡È¼Î¤ÆÂæ»ì¡É¡Ö¤·¤ã¤ó¤·¤ã¤óÅìµþ¤Ë¤¤¤Í¡Ê¤µ¤Ã¤µ¤ÈÅìµþ¤Ëµ¢¤ì¡Ë¡×¤âÀ¾Â¼¤ÎÄó°Æ¡£Âè33²ó¡Ê5·î14Æü¡Ë¤Î¥±¥ó¥«ÊÌ¤ì¤ÎºÝ¤Ë¤â¥ê¥Õ¥ì¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥á¡¼¥ó¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤Ï¾åÎ®³¬µé¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï½îÌ±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅÚº´ÊÛ¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤·¤ã¤ó¤·¤ã¤óÅìµþ¤Ë¤¤¤Í¡Ù¤Ï¡¢ËÍ¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢Åìµþ¤«¤é°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤ÏÅÚº´ÊÛ¤¬Ê¬¤«¤é¤º¡¢¥¥ç¥È¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È¤Î¤Ö¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¡¢²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¿ó¤ÎÉ½¾ð¤ä¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤³¤ì¤â¸«»ö¤ËÁÕ¸ù¤·¤¿¡£
¡¡Êý¸À¥Æ¡¼¥×¡Ê²»À¼¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ë¤Î¼ïÎà¤â¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¤«¤é¿Ê²½¡£·ëÂÀÏºÌò¤Î²ÃÀ¥¤«¤é¡È¤æ¤Ã¤¯¤ê¤·¤ã¤Ù¤ë¡É¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤âÍß¤·¤¤¤È°ÍÍê¤µ¤ì¡Öºî¶ÈÎÌ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢³Î¤«¤Ë±é¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ÎÊý¤¬½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥¹¥í¡¼ÈÇ¤Ïº£²ó¡¢½é¤á¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ÒÌò¤ÎÊý¤Ë¤ÏÄã¤¤À¼¤è¤ê¤â»Ò¤É¤â¤é¤·¤¤¹â¤¤À¼¤Ç¿á¤¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂæ»ì²ó¤·¤ò¿¿»÷¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡£±é¼Ô¤µ¤ó¤Î¸ÄÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²»À¼¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºî¤Ã¤¿Êý¤¬³Ð¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£»ØÆ³¤Ï¥¨¥¥¹¥È¥é¤Ë¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤É¡£¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï¡Ö¤é¤ó¤Þ¤ó¡×¤è¤ê¤âÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Â¿¤¯¡¢²»À¼¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤·¤¿¤Î¤ÏÌó50¿Í¡£¸Ä¡¹¤ËÊ£¿ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÎÌó750·ï¡£¸½ºß¡¢Áí¥Õ¥¡¥¤¥ë¿ô¤Ï3000¶á¤¯¤ÈËÄÂç¤Ê¿ô¤Ë¾å¤ë¡£
¡¡º£ÅÄ¤Î½¬ÆÀ¤Ö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¤Ï¡¢¤â¤¦ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤ÈÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥¤¥ó¥È¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡£100ÅÀËþÅÀ¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Öº£ÅÄ¤µ¤ó¤âºÇ½é¤Ï¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤»¤º¡¢¤Î¤Ö¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¼«¿È¤â¡Ö»ØÆ³¼Ô¤Ý¤¯¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ò¿´³Ý¤±¡£¡ÖºÇ½é¤ÏÀèÀ¸¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¡Ê¥Ë¥Ã¥·¡¼¡Ë¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡£ÀèÀ¸¤ÈÀ¸ÅÌ¤Î´Ø·¸¤À¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹Å¤¯¤µ¤»¤¿¤ê¡¢°à½Ì¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Í§Ã£¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¡£¶á½ê¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤ï¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£½µ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂØ¤ï¤ë±é½Ð¿Ø¤è¤ê¤âÄ¹¤¯»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤ª¤ê¡¢¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼Åª¤ÊÌò³ä¤âÃ´¤¦¡£Íö»ÒÌò¤Î²Ï¹ç¤¬¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂ¦¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é°Â¿´¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢½Ð±é¼Ô¤«¤é¤Î¿®Íê¤ÏÀäÂç¤À¡£
¡¡Êý¸À»ØÆ³¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÚº´ÈÍ»ÎÌò¤ò±é¤¸¤¿11Ç¯¤ÎNHK¡Ö¿·ÁªÁÈ·ìÉ÷Ï¿¡×¤Ç¡Ö3¥·¡¼¥ó¤Û¤ÉÍê¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¡£¤½¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ä«¥É¥é¤Ç2²ó¤âÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£NHK¤µ¤ó¤È¤Î¤´±ï¡¢±¿Ì¿Åª¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤òËÍ¤ÎÅÚº´¤³¤È¤Ð»ØÆ³¤Î½¸ÂçÀ®¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥É¥é¥Þ¸åÈ¾Àï¤â¡¢¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤ë¡£