TCL CSOT深圳工場内にある研究開発ビル

世界最大級のパネル製造企業「TCL CSOT」を傘下にもち、液晶テレビの世界シェア第2位を誇るグローバルブランドが「TCL」だ。

6月上旬、中国・広東省にあるTCL CSOT工場とTCL本社を巡るメディアツアーに参加し、パネル・テレビ開発に携わるメンバーや事業責任者らから新製品や日本市場での今後の戦略などについて話を聞くことができた。その模様を全3回にわたって取り上げる。

今回は、TCL CSOTの工場見学に続くインタビュー編となる。

TCL CSOT技術企画センターでセンター長を務める周(シュウ)氏のほか、TV・業務用ディスプレイ、そしてLEDディスプレイの開発責任者らが合同インタビューに応じてくれた。現在、日本のテレビメーカーと次世代パネルを共同で開発していることや、引き続き印刷式OLEDテレビの量産に向けて開発を進めていることなど、興味深い話を聞くことができた。

――他社と比べ、TCL CSOTの強みはどこにあると考えているか。

周氏(以下敬称略):我々は液晶から有機ELまで、あらゆる技術とパネルをソリューションとして提供できることが強みであると考えています。

液晶と一言で言っても、独自のHVAパネルからIPS方式も含めた様々な種類のパネルを量産することができます。もちろん全ての技術を把握することも大切ですが、何よりも“消費者の目線”や“市場環境”を分析しながら商品ラインナップを増やし、様々な選択・提案をできるような体制にすることが重要だと考えています。

有機ELに関しては、一般的な蒸着方式と、我々が量産を開始した印刷方式があります。スマートフォンなどの小型は蒸着が主流ですが、中小型、そして将来は大型でも印刷方式が生かせると思っています。

TCL CSOT 技術企画センター センター長 周明忠氏

周:液晶は、我々が注力をしている技術の1つです。HVAパネルにおいては、ネイティブコントラスト比で7,000:1を実現しました。そして、ローカルディミングの技術も向上させています。同じインチサイズで他社が10,000分割の製品を投入してきたとしても、我々の最新パネルであれば、5,000分割で同等の明暗効果を作り出せると考えています。日本で今年発売する「C8K」の性能にも自信を持っています。

――日本市場に向け、特別な製品や戦略の計画はあるか。

トニー:我々は日本のメーカーと戦略的パートナーシップを組み、ハイエンドな製品を一緒に開発していきたいと考えています。日本の有名なテレビメーカーさんとも良好なビジネスパートナー関係を築くことができていて、そのテレビメーカーのハイエンドテレビの大部分のパネルは、弊社のものが採用されるまでになっています。

市場では、反射が少なく、コントラストが高く、そして応答速度やリフレッシュレートに優れるパネルが求められています。我々が行なってきたパネル開発・戦略は間違っていなかった。我々はいま、先ほどのテレビメーカーと次世代のパネルを開発中であり、今後さらにその技術を進化させて行く方針です。

テレビだけでなく、ゲーミングモニターの市場も重要です。これからもリフレッシュレートを高めたパネルを開発し、業界トップのシェアを狙いたいと考えています。

TCL CSOT TV・業務用ディスプレイKA部 副部長 Tony Kim氏

――ディスプレイ技術の進化にどのようなビジョンを持っているのか。

陳:昨年我々は“APEX”という戦略方針を掲げました。Aは驚きを意味するアメイジング(Amazing)です。我々はより高いコントラスト、より広い色域、より高いリフレッシュレートの製品を開発し、ユーザーへアメイジングな画質を提供するべく今後も技術革新を進めます。

DTC2024より

陳:Pはプロテクティブ(Protective)です。ディスプレイは毎日接するものですから、ユーザーに安全でなければなりません。人の目は自然な光が最も疲れにくとされていますから、太陽光のような、自然な光を再現できるのが理想です。具体的には、刺激的なブルーライトを抑制し、反射を抑え、チラつきなどを軽減し、目に優しく快適な映像を再現することを心がけています。

Eはエコフレンドリー(Eco-friendly)の意味です。まず製造プロセスにおいては、できるだけ太陽光パネルで電力を補ったり、リサイクルできる素材は再利用するなど、環境に優しいシステムを採り入れています。

そしてユーザーの使用においては、省エネであることが重要です。先月開かれた「SID Display Week」(最新ディスプレイの研究・開発者が集まる展示会)では、85型サイズで欧州の省エネ性能認定「A級」を世界で初めて獲得するパネルを展示しました。この省エネパネルは、ソフトウェアとハードウェアを工夫することで、前世代比40%以上もの電力効率改善を実現しています。

最後の“X”は、限界のない、無限の想像力を持って、未来を切り開いてゆく我々のビジョンを表しています。テレビだけでなく、引き続き様々な分野に、最新で優れたパネルを提供して行きたいと考えています。

TCL CSOT LEDディスプレイ製品開発グループ グループ長 陳麟氏

――現在どのような分野に注力して技術開発しているのか。

陳:特に注力して技術開発しているのがLEDディスプレイです。

数年前、我々はLEDディスプレイに特化した部門を起ち上げました。ここで言う“LEDディスプレイ”とは、LEDを液晶の光源として利用するものではなくて、LEDチップそのものをRGBのサブピクセルとして使う自発光型のディスプレイを指します。

このLEDディスプレイは、今後も進化が見込まれる次世代の技術であり、画質・輝度の面でも高いポテンシャルを持っています。ですからTCL CSOTとして、ミニLEDディスプレイ、そしてマイクロLEDディスプレイの分野に本格的に取り組んでいきます。

