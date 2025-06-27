２７日の主なマーケットイベント ２７日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・失業率

０８：３０ 日・有効求人倍率

０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数

０８：５０ 日・商業動態統計

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１５：４５ 仏・消費支出

１５：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）

１５：４５ 仏・卸売物価指数

１８：００ ユーロ・消費者信頼感（確定値）

１８：００ ユーロ・経済信頼感

２１：３０ 米・個人所得

２１：３０ 米・個人消費支出

２２：１５ 米・クックＦＲＢ理事がクリーブランド連銀主催の討議に参加

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値）

※日・閣議

※マレーシア，インドネシア市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：パレモ・ＨＤ<2778>，ＤＣＭ<3050>，ナガイレーベ<7447>，オークワ<8217>



出所：MINKABU PRESS