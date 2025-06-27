本日の予定【発言・イベント】
8:00 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、講演（質疑応答あり）
10:30 中国工業利益（5月）
16:30 ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント講演
20:00 レーン・フィンランド中銀総裁、会議開会挨拶
20:30 ウィリアムズNY連銀総裁、討論会参加
22:15 クックFRB理事、ハマック・クリーブランド連銀総裁「Fed Listens」イベント出席（質疑応答あり）
28日1:00 チポローネECB理事、国際決済銀行（BIS）年次総会出席
FRB年次銀行ストレステスト結果公表
28日（土）
シュナーベルECB理事、討論会参加
※予定は変更することがあります
10:30 中国工業利益（5月）
16:30 ビルロワドガロー仏中銀総裁、イベント講演
20:00 レーン・フィンランド中銀総裁、会議開会挨拶
20:30 ウィリアムズNY連銀総裁、討論会参加
22:15 クックFRB理事、ハマック・クリーブランド連銀総裁「Fed Listens」イベント出席（質疑応答あり）
28日1:00 チポローネECB理事、国際決済銀行（BIS）年次総会出席
FRB年次銀行ストレステスト結果公表
28日（土）
シュナーベルECB理事、討論会参加
※予定は変更することがあります