「臨機応変に」って英語で何て言う？ ネイティブも使う実用フレーズを解説

今回は、状況や場所に応じて柔軟に対応したり、その場で判断して行動することを意味する「臨機応変」の英語表現について。ビジネスシーンでよく耳にする印象ですが、英語だとどのようにあらわすのでしょうか?

「臨機応変に」の英語表現3パターン

「臨機応変に」は英語でどのように言うのでしょうか。ネイティブもよく使う自然で実用的なフレーズを紹介します。それぞれの単語の意味や使い方もわかりやすく解説していきます。

【1】 on the fly

【解説】「fly(飛行)」の最中に行動をするイメージから、「その場で」「即興で」といった意味になる言い方です。「We had to make changes on the fly.(その場で変更しなければならなかった)」のように、文の最後に置かれることが多いです。

【2】 play it by ear

【解説】直訳は「耳で演奏する」ですが、譜面なしで感覚的に演奏するイメージから、計画を立てずに柔軟に行動するときによく使われます。「Let’s play it by ear.(状況を見て対応しよう)」のように、「Let’s」と一緒に使うことが多いです。

【3】 go with the flow

【解説】「flow」は「流れ」という意味があり、「流れに身を任せる」→「そのときの流れに応じて行動する」というニュアンスで使われます。友達同士の日常会話でよく使われる表現なので、覚えておきましょう。

