ディズニーによる名作アニメーションの実写映画『リロ&スティッチ』が、2025年6月26日の“スティッチの日”に続編制作決定のニュースを発表!

公開以降、全米歴代No.1のオープニング記録を打ち立てるなど、世界各地で大ヒットを記録。

家族の絆や感動を描く本作は、多くのファンの心をつかみ、続編への期待がさらに高まっています。

ディズニー映画『リロ&スティッチ』続編制作決定

2025年6月6日(金)に全国公開された『リロ&スティッチ』は、『美女と野獣』『アラジン』などのアニメーション映画の実写化を成功させてきたディズニーが、その愛らしさで空前のスティッチ・ブームを巻き起こしたアニメーションを完全実写化した作品。

本作は日本公開に先駆け、アメリカをはじめ世界各国で2025年5月23日(金)より公開され、全米でメモリアルデー週末4日間として歴代No.1のオープニング記録となる興行収入1億8,300万ドル(日本円で約259億円)でNo.1スタートを切り、その後も3週連続で全米No.1を記録しています。

6月6日(金)に日本公開を迎えた本作は、2024年洋画実写No.1の興行収入を記録した『ライオン・キング:ムファサ』の日本オープニング記録(3日間で3.7億円)を超える大ヒットスタートとなり、2週連続で1位を獲得しています。

また、公開3週目となる6月20日(金)から6月22日(日)も興行収入3億5,223万円、動員は248,028人を記録し、洋画作品として3週連続No.1を維持しています。

6月25日(水)までの成績は、興行収入19億4,690万円、動員1,349,056人となっています。

そして世界興行収入は9.1億ドル(日本円で約1,328億円)を突破し、10億ドルの大台にも迫っています。

現在もディズニー映画『リロ&スティッチ』は、公開以降“スティッチ旋風”が巻き起こり、記録を伸ばし続けています。

そんな話題作が、2025年6月26日、“スティッチの日”に『リロ&スティッチ』続編の制作決定を発表!

世界中で感動を呼んだ“オハナ<家族>”たちにまた会えるというニュースに、多くの注目が集まっています☆

ディズニー映画『リロ&スティッチ』作品情報

タイトル:『リロ&スティッチ』

公開日:大ヒット公開中

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

原題:Lilo & Stitch

監督:ディーン・フライシャー・キャンプ

キャスト:クリス・サンダース(スティッチ役)/マイア・ケアロハ(リロ役)

オリジナル・サウンドトラック:ウォルト・ディズニー・レコード

ディズニーの『リロ&スティッチ』を実写映画化。

両親を亡くした少女リロと姉のナニ。

ひとりでリロを育てようと奮闘するナニだったが、若すぎる彼女は失敗ばかり。

離れ離れになってしまいそうな姉妹の前に現れたのは、家族の愛を知らない暴れん坊のエイリアン、スティッチ。

予測不可能な彼の行動は、平和な島に大混乱を巻き起こすが、その奇跡の出会いはやがて、希望を失いかけた姉妹を変えていく…。

ハワイのカウアイ島を舞台に、“オハナ<家族>”の大切な絆を描く感動のハートフル・ファンタジー。

©2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

