現代アーティストの村上隆とラッパーのJP THE WAVYによるコラボレーションユニット「MNNK Bro.(Takashi Murakami & JP THE WAVY)」が、第3弾となる新曲「ローズ・セラヴィ さりながら、死ぬのはいつも他人なり MNNK MADE(RROSE SÉLAVY / BESIDES, IT'S ALWAYS THE OTHERS WHO DIE / MNNK MADE)」を発表した。楽曲の配信に合わせて、映像作家のスパイキー・ジョン(Spikey John)が監督を務め、「レディメイド(READYMADE)」のデザイナー 細川雄太をコラボレーターに迎えたミュージックビデオも公開している。

新曲は、レディメイドの細川と村上による新プロジェクト「モノノケ・メイド(mononoke・made)」をテーマに制作。レディメイドのブランド名が、「現代アートの父」と呼ばれるフランスの美術家 マルセル・デュシャン(Marcel Duchamp)の芸術手法「レディメイド」から由来していることから、マルセル・デュシャンや同氏のペンネームであるローズ・セラヴィ(Rrose Sélavy)の要素を取り入れた。楽曲はApple MusicやSpotifyなど各種配信サイトで視聴できる。

ミュージックビデオは、細川によって発案されたファッションショーをコンセプトに制作。既製品に対するアンチテーゼが込めたコンセプトを掲げるレディメイドらしく、様々な人種や性別、体型のモデルを起用し、モデル全員がモノノケ・メイドのコレクションを着用して登場している。このほか、男性用小便器に「R.Mutt」と署名したマルセル・デュシャンの代表作である「泉」や「大ガラス」も登場。また、村上と「あまりにも似すぎている」と話題となったロバートの秋山⻯次などがカメオ出演している。

楽曲の配信に際し、村上は「MNNK Bro.のプロジェクトは、いつもWAVY君に感謝の気持ちを持って行わせてもらっています。今回のミュージックビデオは超難産で、制作に18ヶ月を費やしました。でも故に、自信作のミュージックビデオです。WAVY君の曲は、MNNK Bro.プロジェクトの中でも出色のシンプルでポジティブな曲です」とコメントを寄せた。

JP THE WAVYは「レディメイドは昔から好きで着ていたので村上さんのお陰でまた好きなブランドの楽曲に携わる事ができて嬉しいです。HIPHOPのミュージックビデオでは中々見ないようなシンプルだけど深い作品となっているので是非隅から隅まで楽しんで頂けたらと思います」と話した。

◾️配信サイト:Apple Music /Spotify /YouTube Music/LINE Music/Amazon Music/AWA/iTunes Store /Amazon/レコチョク/mora/DEEZER/KKBOX/dヒッツ/dミュージック/Music Store/m.music.jp/OTOTOY /mysound/CLUB ZION /REGGAE ZION/DE-LUXE/auスマートパスプレミアムミュージック/Rakuten Music/Smart USEN/音×楽/

QQ Music/KUGOU /KUWO MUSIC/网易云音乐/JOOX/TIDAL/FLO/VIBE /Melon /qobuz/genic/TikTok

