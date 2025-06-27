²Ì¼Â¹á¤ë♡¥Õ¥é¥ó¥»¤Î¥ß¥ë¥Õ¥£¥æ¸ÂÄêµÍ¹ç¤»¤¬Åìµþ±Ø¤ËÅÐ¾ì
¡È¤¯¤À¤â¤Î¡É¤È¡ÈÌÚ¤Î¼Â¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢ÍÎ²Û»Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Õ¥é¥ó¥»¡×¤ÎÂç¿Íµ¤¥¹¥¤ー¥Ä¡Ö²Ì¼Â¤ò¤¿¤Î¤·¤à¥ß¥ë¥Õ¥£¥æ¡×¤Ë¡¢Åìµþ±Ø¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤¤¤Á¤´¡¢¤ì¤â¤ó¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡¢¥¸¥ã¥ó¥É¥¥ー¥ä¤Î4¼ï¤¬³Ú¤·¤á¤ëìÔÂô¤ÊµÍ¹ç¤»¤Ï¡¢Î¹¤Î¤ªÅÚ»º¤äÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢³«¤±¤ë½Ö´Ö¤â³Ú¤·¤¤°ìÈ¢¤Ç¤¹♡
4¤Ä¤ÎÁÇºà¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¤ª¤¤¤·¤µ
¡Ö²Ì¼Â¤ò¤¿¤Î¤·¤à¥ß¥ë¥Õ¥£¥æ¡×¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥»¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤â¤¤¤¨¤ë´ÇÈÄ¥¹¥¤ー¥Ä¡£
º£²ó¤ÎµÍ¹ç¤»¤Ë¤Ï¡¢²Ì¼Â¤äÌÚ¤Î¼Â¤ÎÉ÷Ì£¤òÀ¸¤«¤·¤¿4¤Ä¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯²Ú¤ä¤«¤Ê¡Ö¤¤¤Á¤´¡×¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ë¹¤¬¤ë¡Ö¤ì¤â¤ó¡×¡¢Ç»¸ü¤Ê¥³¥¯¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡×¡¢¤½¤·¤Æ¹á¤Ð¤·¤¤¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÉ÷Ì£¤¬¹¤¬¤ë¡Ö¥¸¥ã¥ó¥É¥¥ー¥ä¡×¡£
¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Ñ¥¤¤È¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¡Ú²Æ¸ÂÄê¡Û¥Þ¥ó¥´¥Ä¥êー¥«¥Õ¥§¤ËÁÖ¤ä¤«¥È¥Þ¥È¥¬¥Ñ¥ª¡õÎä¤¿¤¤¥É¥ê¥ó¥¯ÅÐ¾ì
Åìµþ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÅ¹¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
º£²ó¤Î¿·ºî¤Ï¡¢Åìµþ±Ø¹½Æâ¤Î¡ÖÅìµþ¥®¥Õ¥È¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈÅ¹¡×¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡£
Î¹Àè¤Ç¤Î¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¸«¤¿ÌÜ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È♡
²Á³Ê:8¸ÄÆþ 1,620±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/12¸ÄÆþ 2,268±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/16¸ÄÆþ 3,024±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/32¸ÄÆþ 5,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
8¸Ä¡¦12¸Ä¡¦16¸Ä¡¦32¸ÄÆþ¤ê¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢¼êÅÚ»º¤äÂ£¤êÊª¡¢¼«Ê¬ÍÑ¤Î¤ª¤ä¤Ä¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
Åìµþ¸ÂÄê¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ´¶¤¬¡¢Áª¤Ö³Ú¤·¤µ¤ò¤è¤ê°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Î¿Íµ¤¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¤âÃíÌÜ¢ö
²Á³Ê:4¸ÄÆþ 1,188±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/6¸ÄÆþ 1,782±ß¡ÊÀÇ¹þ)/8¸ÄÆþ 2,376±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë/12¸ÄÆþ 3,564±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ö¥Õ¥é¥ó¥»¡×¤Ç¤Ï¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥ì¥â¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬°ú¤Î©¤Ä¡Ö¥ì¥â¥ó¥±ー¥¡×¤ä¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ä¤µ¤·¤¤¸ý¤É¤±¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡Ö¥Ö¥ê¥å¥ì¥«¥¹¥¿ー¥É¡×¤Ê¤É¡¢ÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤¬Â¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¤È¤¯¤Ë¡¢¥ì¥â¥ó¥Ôー¥ë¤ÈËªÌª¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¥±ー¥¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤ÇÊñ¤ó¤À¥ì¥â¥ó¥±ー¥¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¥¥åー¥È¤Ç¥®¥Õ¥È¼ûÍ×¤â¹â¤á¡£
µ¨Àá´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¾¦ÉÊÅ¸³«¤â¡Ö¥Õ¥é¥ó¥»¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¤¹¡£
¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÇÌ£¤ï¤¦¤´Ë«Èþ»þ´Ö
Åìµþ±Ø¤Ç½Ð²ñ¤¨¤ë¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¡Ö²Ì¼Â¤ò¤¿¤Î¤·¤à¥ß¥ë¥Õ¥£¥æ¡×¤Ï¡¢²Ì¼Â¤äÌÚ¤Î¼Â¤Î¸ÄÀË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢µ¨Àá¤ò³Ú¤·¤à¿´¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¡£
ÃúÇ«¤Ë½Å¤Í¤é¤ì¤¿¥Ñ¥¤¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤¬°ú¤Î©¤Ä¥¯¥êー¥à¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê♡
Â£¤ë¿Í¤â¡¢¼õ¤±¼è¤ë¿Í¤â¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤´Ë«Èþ¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£