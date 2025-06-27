¹â¹»»þÂå¤«¤é±ï¡ÄÅÚ°æÀµÇî¤«¤é¿¿µÝÌÀ¿®¤ËÅÏ¤Ã¤¿²è´üÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥°¥é¥Ö¡Ú¥°¥é¥Ö¤Î¿ÀÍÍ¡ÁÅò¤â¤ß·¿ÉÕ¤±È¾À¤µª ¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼µ×ÊÝÅÄ±¿Æ°¶ñÅ¹¡¦¹¾Æ¬½ÅÍø¡ã31¡ä¡Û
¡¡¢¡À¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä2016Ç¯1·î9Æü(·É¾ÎÎ¬¡¢¸ª½ñ¤Ê¤É¤ÏÅö»þ¤Î¤â¤Î)
¡¡1969Ç¯¥ª¥Õ¤Î¡Ö¹õ¤¤Ì¸»ö·ï¡×¤Î±Æ¶Á¤ÇÀ¾Å´¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÏÄãÌÂ¤·¤¿¡£70Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇ²¼°Ì¡£72Ç¯¥ª¥Õ¤Î¿ÈÇä¤ê¤ÇÂÀÊ¿ÍÎ¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡À¾Å´¤Î¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¹¾Æ¬¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¥°¥é¥Ö¤Î·¿ÉÕ¤±¤Ï½ù¡¹¤Ë»Ñ¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖÅ¹¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¹â¹»µå»ù¤¿¤Á¤Ë¡Ø¤³¤ì»È¤Ã¤Æ¤ß¤í¡Ù¤ÈÅò¤â¤ß¥°¥é¥Ö¤ò»î¸³Åª¤Ë»È¤ï¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Ï73Ç¯Æþ¼Ò¤Î¾¾²¼¹§»Ê¤À¡£¤Þ¤À¡¢¾¦ÉÊ¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¹¾Æ¬¤â¼ê±þ¤¨¤Ï¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Íâ74Ç¯¤«¤é¶å½£³ÆÃÏ¤Î¾®ÇäÅ¹¤Ë¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼À½ÉÊ¤Î²·¶È¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤ë¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢³Æ¸©1Å¹ÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÃÌóÅ¹·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢º£Æü¤ÎÁÃ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÀÊ¿ÍÎ¥¯¥é¥Ö¤Ï73¡¢74Ç¯¤ÈÏ¢Â³¤·¤Æ4°Ì¡£74Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¡¢¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Î¼çË¤¡¦ÅÚ°æÀµÇî¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤¢¤¿¤ê¤«¤é¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Î¥°¥é¥Ö¤¬¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¹¾Æ¬¤ÏÂçºå¡¦ÂçÅ´(¸½ºåÆîÂç)¹â»þÂå¤ÎÅÚ°æ¤È´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÂçÅ´¹â¤Ï¶áÅ´¤ÎËÜµòÃÏ¡¢Æ£°æ»ûµå¾ì¤ÇÎý½¬¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ç´é¸«ÃÎ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¶áÅ´¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤À¤Ã¤¿º¬ËÜÎ¦É×¤¬¡¢ÅÚ°æ¤ò2Ç¯¤ÇÃæÂà¤µ¤»¤ÆÆþÃÄ¤µ¤»¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¹¾Æ¬¤ÏÊ¡²¬¤ÎÃ´ÅöµåÃÄ¤ÇºÆ²ñ¤¹¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡32ºÐ¤È¤Ê¤ë75Ç¯¡¢ÅÚ°æ¤Ï34ËÜÎÝÂÇ¤Ç½é¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ë¡£¡ÖÌµ´§¤ÎÄë²¦¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¶¯ÂÇ¼Ô¤¬±øÌ¾ÊÖ¾å¤·¤¿Î¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÇ¯¤«¤é¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤¬ºÎÍÑ¤·¤¿DHÀ©¡£¼éÈ÷ÎÏ¤¬¿ê¤¨¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¼çË¤¤Ë¤Ï¹¥ÅÔ¹ç¤Êµ¬Â§²þÀµ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤Î¹¾Æ¬¤È¤Î´Ø·¸¤â¤¢¤ê¡¢ÅÚ°æ¤Ï¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Î¥°¥é¥Ö¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢Îý½¬¤Ç¤Ï»È¤Ã¤Æ¤â»î¹ç¤Ç¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£¥Ð¥Ã¥È¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥°¥é¥Ö¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿¿µÝÌÀ¿®¤À¡£¿¿µÝ¤ÏÅö»þ¤ÎÌøÀî¾¦(¸½ÌøÀî)¹â¤«¤éÅÅÅÅ¶å½£¤ò¤Ø¤Æ73Ç¯¤ËÆþÃÄ¡£¼ã¼ê¤ÎÍË¾Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¿¿µÝ¤¬ÅÚ°æ¤Î¥°¥é¥Ö¤¬µ¤¤ËÆþ¤ê¡¢»î¹ç¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÎÊª¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¼êÊü¤µ¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥°¥é¥Ö¤ÎÆÃÄ§¤Ïº£¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¦¥§¥Ö(ÌÖ¤ÎÉôÊ¬)¤¬¤½¤ì¤³¤½ÌÖ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£Åö»þ¤Ç¤Ï²è´üÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£(¿¹ËÜÇî¼ù)