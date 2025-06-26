Íý·Ï¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹¥ì¥·¥Ô¡ª ÁÇºà¤ÏCGSÃ±°Ì·Ï¡¢¼ê½ç¤ÏPERT¿Þ¡¢Ã±¿¶Æ°¤È±ß±¿Æ°º®¤¼¡Ä¡ÄÍý¶þ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î²òÀâ¤Ë¥¬¥ÁÍý·ÏÀª¤â´¿´î¤ÎÀ¼¡ÖÎÁÍý¤Ï²Ê³Ø¡×
¡¡Íý·Ï¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢Ï¯Êó¤Ç¤¹¡£¤¤¤¶¼«¿æ¤ò¤·¤è¤¦¤È¥ì¥·¥ÔËÜ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö±ö¥³¥·¥ç¥¦Å¬ÎÌ¡×¤ä¡Ö°ì¸ýÊ¬¤ÎÂç¤¤µ¤ËÀÚ¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¼Â¸³»þ¤È¤Ï°ã¤¦Û£Ëæ¤Ê»Ø¼¨¤Ë¡¢¼ê¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¥é¥à¥Àµ»½ÑÉô / Yoidea¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¡ØÍý·Ï¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹ÆþÌç¡ÚºÆ¸½À¤¬¹â¤¯¤Æ°Â¿´¡Û¡Ù¤È¤¤¤¦Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢PERT¿Þ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢ÎÁÍý½é¿´¼Ô¤ÎÍý·Ï¤Ç¤âºÆ¸½¤Ç¤¤ë¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë
¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Îºî¤êÊý¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤êºÆ¸½À¹â¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£ Æñ°×ÅÙ¤Î³ä¤Ë¤Ï¸«±É¤¨¤·¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ Àþ·Á¤ÊºàÎÁ¥ê¥¹¥È¤äÇÞ²ðÊÑ¿ôÉ½¼¨¡¢PERT¿Þ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ½é¿´¼Ô¤ËÍ¥¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîºÚ¤Ï25mÖ¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ï100mÖ¤ËÀÚÃÇ
¡¡Åê¹Æ¼Ô¤Î¡ÖÎÁÍý·Ð¸³¤¬Ë³¤·¤¤¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥ì¥·¥Ô¤Ïµ¼²»¸ì¡¦µ¼ÂÖ¸ì¤äÃê¾ÝÅª¤Ê»Ø¼¨¤¬Â¿¤¯¡¢ÆÃ¤ËÍý·Ï²ÊÌÜ¤ò³Ø¤ó¤À¿Í¤È¤ÎÁêÀ¤¬°¤¯¡¢ÂçÊÑÆñ¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÉÔËþÅÀ¤«¤é¡¢¤Þ¤ë¤Ç¼Â¸³¤Î¼ê½ç¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤Ç¡¢¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤ÏºàÎÁ¤«¤é³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÌ¤òÉ½¤¹¤Ë¤Ï¡¢Ã±°Ì·Ï¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñºÝÃ±°Ì·Ï¡ÊSIÃ±°Ì·Ï¡Ë¤Ç¤Ïm¤Èkg¤ò´ð½à¤ËÉ½¤¹¤Ù¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÏCGSÃ±°Ì·Ï¤ò»È¤Ã¤Æcm¤Èg´ð½à¤ÇÉ½¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤³¤Á¤é¤ÎÉ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ê½ç¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎPERT¿Þ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÌð°õ¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤¬´°À®¤¹¤ë¼ê½ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Ï¥Á¥¥ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊØµ¹¾å¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ô¥ó¥¯¿§¤ËÅÉ¤é¤ì¤¿¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¼ê½ç¤É¤ª¤ê¤Ë¡¢¶Ì¤Í¤®¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¶Ì¤Í¤®¤ÎÎ¾Ã¼¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤Æ4Ê¬³ä¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤Ë¡¢¡ÖÎ¾Ã¼¤ÎÄêµÁ¤Ï¡©¡×¡Ö4Ê¬³ä¤ÏÂÎÀÑ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎÀâÌÀ¤òµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¶Ì¤Í¤®¤È¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Ï¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Õ¡¼¥É¥«¥Ã¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢25mÖ¤ËÀÚÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤â»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡ÖÀºÅÙ¤Ï¡© µöÍÆ¸íº¹¤Ï¡©¡×¡Ö¤É¤³¤Î²ñ¼Ò¤Î¤É¤ÎÀ½ÉÊ¤Î¤É¤ÎÉÊÈÖ¤Î¤É¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤«½ñ¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤¤¤¦¡¢¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤â½ñ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤ëÍý·Ï¥³¥á¥ó¥È¤¬ßÚÎö¤·¤Þ¤¹¡£
¶ñºà¤Ï²£¼´Êý¸þ¤ÎÃ±¿¶Æ°¤È½Ä¼´Êý¸þ¤ÎÃ±¿¶Æ°¤ò¹çÀ®¤·¤Æº®¤¼¤ë
¡¡¼¡¤Î¼ê½ç¤Ï¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î½àÈ÷¤Ç¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÆ¤ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¢¤¿¤¿¤á¡¢¤¢¤¿¤¿¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤ò16cm¡¢¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò1cmÅêÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤ËÀÚ¤Ã¤¿ÌîºÚ¤òÅêÆþ¤·¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î²¹ÅÙ¤ò180¡î¤ËÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î²¹ÅÙ¤òÀÝ»á¤ÇÉ½¼¨¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖK¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤À¤¬¡×¡Ö¡î¤ÏÅÙ¤·Æñ¤¤¤Ê¡×¤ÈÃ±°Ì¤ËK¡Ê¥±¥ë¥Ó¥ó¡Ë¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¡£
¡¡ÌîºÚ¤Îº®¤¼Êý¤Ï²£¼´Êý¸þ¤ÎÃ±¿¶Æ°¤È¡¢½Ä¼´Êý¸þ¤ÎÃ±¿¶Æ°¤ò¹çÀ®¤·¡¢¤³¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯º®¤¼¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ù¡¼¥³¥ó¤ÏÊ¬Î¥¤µ¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢³Ñ±¿Æ°¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤éº®¤¼¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤¤±ß±¿Æ°¤ÈÂç¤¤¤±ß±¿Æ°¤ò¹çÀ®¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Îº®¤¼Êý¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ë¤¦¤ÞÌ£Ä´Ì£ÎÁ¤ò0.3g¡¢¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹30cÖÅêÆþ¤·¡¢¿åÊ¬¤ò¾øÈ¯¤µ¤»¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÎÁÍý¤òÈþÌ£¤·¤¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÇºà¤Ç¤â°¦¾ð¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢²½³ØÄ´Ì£ÎÁ¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
²óÅ¾¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¾Æ¤¤¤ÆÃæ¿´Éô¤òÈ¾½Ï¤Ë¤¹¤ë
¡¡Â³¤¤¤Æ¥Á¥¥ó¥é¥¤¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£½Áµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢²¹¤á¤¿¤´ÈÓ¤ò¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ï½Ä¼´Êý¸þ¤ËÃ±¿¶Æ°¤µ¤»¡¢È¤¤Ï±ß±¿Æ°¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¥ª¥à¥ì¥Ä¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Íñ¤òÍÏ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌý¤ò¤Ò¤¤Þ¤¹¡£Íñ¤ò¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÅêÆþ¤·¤Æ¡¢µÞ¤¤¤Ç¤«¤º®¤¼¤Þ¤¹¡£¤¹¤°¤Ë¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢²Ð¤ò»ß¤á¤ÆÈ¾½Ï¤Î¾õÂÖ¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÄøÅÙÈ¾½Ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢º®¤¼¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢²¼¤ÎÉôÊ¬¤ò¸Ç¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤â¡ÖÈ¾½Ï¤È¤Ï¡©¡×¡Ö¤«¤º®¤¼¤ëÂ®ÅÙ¤Ï¡×¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ã¤Æ²¿¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬»¦Åþ¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ÎÃ¼¤ËÍñ¤ò´ó¤»¤Æ¡¢È¾½ÏÉôÊ¬¤ò¸Ç·ÁÉô¤ÇÊ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÍñ¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¡Ö²¹ÅÙ¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤Ê¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ê»ØÅ¦¤â¡£
¡¡²óÅ¾¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÉ½ÌÌ¤ò¾Æ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÆâÉô¤ËÈ¾½ÏÍñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥ª¥à¥ì¥Ä¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¥ª¥à¥ì¥Ä¤È¥é¥¤¥¹¤ò·ë¹ç¤·¤Æ¡¢Íñ¤òÊñÃú¤ÇÀÚ¤ê³«¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹10cm¤È¥Ñ¥»¥ê0.1g¤ò¤«¤±¤ì¤Ð´°À®¤Ç¤¹¡ª
¡¡¥í¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×ÄÌ¤ê¤Ëºî¤ë¤À¤±¤Î¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤Ë¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¤Ë¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥Í¥¿¤Ã¤Ý¤¤¤±¤ÉÉáÄÌ¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ëÄ°¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿
Íý·Ï¤¢¤ë¤¢¤ë¤ÇÆñÊÊ¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¸«¤ë¤Î³Ú¤·¤¤¤Ê
³ØÀ¸¼Â¸³Ã´Åö¤·¤Æ¤ë¶µ¼ø¤³¤ó¤Êµ¤Ê¬¤Ê¤Î¤«¤Ê
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃê¾ÝÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ì¥Ý¡¼¥ÈºÆÄó½Ð¤Ç¤¹
·ëÏÀ¢ªÉáÄÌ¤Ëºî¤Ã¤¿Êý¤¬Áá¤¤¡£