¡Ú´Ýµµ¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç·¶×»²¥Ð¥¹¥«¥Ã¥×¡ÛËÅÄ·ò»ÎÏº¡¡£³Ï¢¾¡¤Ç¼ó°ÌÉâ¾å¡ÖÈ´·²¤Ç¤¹¤Í¡£Á´Éô¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡ý¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Þ¤ë¤¬¤á¤Î£Ç·¡ÖÂè£±£µ²ó¶×»²¥Ð¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤Ï£²£¶Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ËÅÄ·ò»ÎÏº¡Ê£²£¹¡á»°½Å¡Ë¤Ï£³ÆüÌÜ£·£Ò¤Ç¤Ï¤¤Ã¤Á¤êº¹¤·¤ÆÇòÀ±¥²¥Ã¥È¡££±£±£Ò¤â¥¤¥óÆ¨¤²¤ò·è¤á¤ÆÏ¢¾¡¡££²ÆüÌÜ¤«¤é£³Ï¢¾¡¤ÇÆÀÅÀÎ¨¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤ÆÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡ÖÈ´·²¤Ç¤¹¤Í¡£½ÐÂ¡¢¹Ô¤Â¡¢¿¤Ó¡Ä¡¢Á´Éô¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡ý¡×¤ÈÀä¹¥¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¾Ð¤ß¤â¤³¤Ü¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¸åÇÚ¤ÎµÜÂ¼Í¦ºÈ¤â£µÀï£³¾¡¤È²÷Ä´¡£¡ÖµÜÂ¼¤âÆ±¤¸¥Ú¥é¤Î·Á¤ÇÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤Ê¤È¡Ä¡×¤ÈÄ´À°¤ËÀµ²ò¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï£¸£Ö¤ÈÍ¥¾¡²ó¿ô¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿¤â¤Î¤Îº£Ç¯¤Ï¥¼¥í¡£¤Þ¤º¤ÏÍ½Áª·ëÄÌ²á¤òÁÀ¤Ã¤Æº£Ç¯½é£Ö¤ØÂç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£