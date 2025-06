BAND-MAIDがオープニングテーマを担当しているTVアニメ『ロックは淑女の嗜みでして』の最終回放送を記念したSpecial Music Videoを公開した。 ◆Special Music Video 今回公開された映像は、オープニングテーマ「Ready to Rock」にのせて、アニメのストーリーを追っていく内容。 先立って公開されていたノンクレジットオープニング映像も疾走感のある映像が魅力的だったが、今回は「Ready to Rock」をフル尺で使用し、各キャラクターの出会いや、BAND-MAIDメンバーがモーションキャプチャーアクター及びレコーディングも行っていることで話題となったライブシーンなどがふんだんに用いられている。 BAND-MAIDとアニメの唯一無二のタイアップとして、今期話題沸騰となった本作を振り返ることのできる、両ファン必見の映像だ。 また、BAND-MAIDはTVアニメ『桃源暗鬼』のエンディング主題歌となる新曲「What is justice?」を7月18日にリリースすることを発表している。本楽曲をもって2025年1月から3クール連続でアニメタイアップ曲をリリースすることになる。こちらは現在『アニメ「桃源暗鬼」× BAND-MAIDオリジナル画像”がもらえるPre-add/Pre-saveキャンペーン』も実施中だ。 さらに、現在開催中の全国ツアー<『BAND-MAID TOUR 2025>も各地SOLD OUTが続出。6月26日からは、ツアーファイナルとなる東京ガーデンシアター公演を含むFINAL ROUNDのチケット抽選先行受付がスタートしており、争奪戦が予想される。。 「Ready to Rock」2025年4月4日(金)配信リリース配信URL:https://band-maid.lnk.to/Ready_to_Rock Digital Single「What is justice?」 2025年7月18日(金)配信スタートPre-add/Pre-save: https://BAND-MAID.lnk.to/What_is_justice <BAND-MAID TOUR 2025> FIRST ROUND5月10日(土) 東京 LINE CUBE SHIBUYA SOLD OUT5月17日(土) 広島 CLUB QUATTRO SOLD OUT5月18日(日) 岡山 CRAZYMAMA KINGDOM SOLD OUT5月25日(日) 静岡 浜松窓枠 SOLD OUT5月31日(土) 新潟 LOTS SOLD OUT6月20日(金) 大阪 ゴリラホール SOLD OUT6月21日(土) 大阪 ゴリラホール SOLD OUT6月28日(土) 宮城 仙台GIGS SECOND ROUND7月12日(土) 東京 豊洲PIT SOLD OUT7月26日(土) 北海道 札幌ファクトリーホール8月2日(土) 熊本 B.9 V1 SOLD OUT8月3日(日) 福岡 DRUM LOGOS […]

