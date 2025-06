【DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH】 6月26日 発売 価格: 8,980円(スタンダードエディション) 9,980円(デジタルデラックスエディション) 31,980円(コレクターズエディション)

ソニー・インタラクティブエンタテインメントのプレイステーション 5用アクション「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH(デス・ストランディング2)」における移動時の小ネタを紹介する。なお、本記事の内容はストーリーのネタバレに関する内容は含まれていない。

荷物を運ぶことに重きをおいたゲームプレイが魅力の「デススト2」。様々なフィールドを主人公のサムが踏破していくこととなるが、今回は2つの移動テクニックを紹介したい。

まず1つ目は上り坂で活躍する連続登攀(とうはん)だ。配達の際には道なき道を通る必要も出てくる。なだらかな坂であれば踏ん張りながらダッシュで登り切ることができるが、ゴツゴツした斜面もかなり多い。そういった際に登るボタン(デフォルトで□ボタン)を押し続けた状態で移動を続けると、サムが次々と岩を乗り越えてくれる。

前作から存在したテクニックとなっているが、これの強みはサムがバランスを崩しにくいという点にある。通常の坂の場合は踏ん張っていないとバランスを崩して転けてしまう可能性があるが、登りモーション中はバランスが崩れない。そのため、サムが登れる高さであればこの連続登攀を使ったほうが安定して荷物が運搬できる。

【【デススト2】「DEATH STRANDING 2」急な上り坂の攻略に 便利 な連続登攀】

□ボタン長押しで連続して段差を乗り越えてくれる

もう1つが、踏ん張り+ジャンプ(デフォルトで×ボタン)による移動方法だ。こちらはスタミナを消費する代わりにダッシュよりも少しだけ早く移動ができるというもの。荷物を背負っている際に踏ん張った状態でダッシュし×ボタンを押すと、サムが大股でジャンプしながら移動する。

スタミナゲージが1.5~2ゲージほど消費するほか、連続して使うことはできないものの、ダッシュよりも少し早い移動方法となる。一方で荷物が重いと飛距離が伸びないため、荷物を預けた後など条件が限られるが使ってみてはいかがだろうか。

ぴょーんとテンポよくサムがジャンプする。前作ではサムが左右にステップを踏むモーションとなっていたが、今作は大股でジャンプする動きへと変化した

【【デススト2】「DEATH STRANDING 2」サムの大股ジャンプ】

(C)2025 KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. / HIDEO KOJIMA.Produced by Sony Interactive Entertainment Inc.