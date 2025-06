次期フラッグシップスマホ「Nothing Phone (3)」は日本でも発売へ!

既報通り、Nothing Technologyが展開する「Nothing」ブランドにおける次期フラッグシップスマートフォン(スマホ)「Nothing Phone (3)」(型番:A024)を日本時間(JST)では7月2日(水)2時に発表するとお知らせしています。さらに同社ではNothing Phone (3)の発表に向けてティザーを続々と投稿しており、チップセット(SoC)にQualcomm製「Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platform」を採用することを明らかにしています。

Nothing Phone (3)のGeekbenchの測定結果 Nothing Phone (3)のGeekbenchの測定結果



FCCが公開しているNothing Phone (3)の資料の一部。日本向けの認証として電波法に基づく工事設計認証(R)が「217-252292」、電気通信事業法に基づく技術基準適合認定(T)が「HPQ250046217」として認証されている模様 FCCが公開しているNothing Phone (3)の資料の一部。日本向けの認証として電波法に基づく工事設計認証(R)が「217-252292」、電気通信事業法に基づく技術基準適合認定(T)が「HPQ250046217」として認証されている模様

また実際にベンチマークアプリ「Geekbench」の測定結果にNothing Phone (3)が登録されており、スコアはCPUのシングルコアで2076、マルチコアで6577となっており、少なくともCPUの性能的には1世代前のハイエンド向け「Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform」と同程度であることが伺え、CPUは3.21GHz Cortex-X4コア×1+3.0GHz Cortex-A720コア×3+2.8GHz Cortex-A720コア×2+2.0GHz Cortex-A720コア×2のオクタコアであることが示され、内蔵メモリー(RAM)は16GB(有効14.91GB)のモデルが用意されているようです。さらにリアカメラは広角カメラと超広角カメラ、望遠カメラの3つの約5000万画素CMOSカメラが搭載されると噂されており、そのうちの望遠カメラについてはティザーにてペリスコープレンズが採用されるということです。他にもこれまでのNothingの象徴だったLEDを用いた「Glyph Interface」を廃止するとされていましたが、新たにドットLEDを用いた「Glyph Matrix」に進化することが示唆されています。なお、米連邦通信委員会(FCC)は23日(現地時間)、Nothing Phone (3)が2025年6月9日(月)より順次認証を通過していることを公開しています。FCC ID(認証番号)は「2AZEQ-A024」で、公開されている資料のうちの認証ラベルの電子式表示には日本向けの認証(いわゆる「技適」)のマークも記載されていることから恐らく日本でも発売されることになると思われ、実際に同社の日本向け公式WebページでもNothing Phone (3)の発表会の案内が掲載されています。Nothingはスマホメーカー「OnePlus」の共同創業者であるCarl Pei氏が2020年10月に設立したデジタル製品メーカーで、イギリス・ロンドンを拠点とし、2021年7月に初製品となる完全ワイヤレスイヤホン「Nothing Ear (1)」を発売し、その後、同社初のスマホである「Nothing Phone (1)」を2022年7月に発売しました。さらにスマホでは第2弾「Nothing Phone (2)」、その廉価版「Nothing Phone (2a)」および「Nothing Phone (2a) Plus」を投入してきました。そして2025年になって廉価版の最新モデルとして「Nothing Phone (3a)」および「Nothing Phone (3a) Pro」を発表しています。一方、2023年にはよりコストパフォーマンスを重視したサブブランドとしてCMF by Nothingを立ち上げて完全ワイヤレスイヤホン「CMF Buds Pro」やスマートウォッチ「CMF Watch Pro」などを発売し、サブブランド初のスマホ「CMF Phone 1」を2024年7月に発売したほか、第2弾「CMF Phone 2」を2025年4月に発表しました。こうした中で新たにNothingブランドの真のフラッグシップスマホとして次期モデルのNothing Phone (3)を7月1日に発表される予定で、現時点ではNothing Phone (3)がどういった製品になるのかは不明ですが、Carl Pei氏はプレミアムな素材を用い、大幅にパフォーマンスが向上しているということで、新たにSoCにはQualcomm製「Snapdragon 8s Gen 4 Mobile Platformが採用され、望遠カメラにはペリスコープレンズが採用されるということです。またFCCの資料からバッテリーには5150mAhの電池パック「NT05A」(Sunwoda Intelligence Technology製)が搭載され、急速充電(最大65W)に対応することが示されており、認証ラベルの電子式表示には日本向けの技適マークも示されています。その他、画面は約6.77インチLTPO AMOLEDディスプレイで最大120Hzリフレッシュレートや最大輝度3000nitsなどとなり、新たにEssential Key(エッセンシャルキー)」を搭載し、AI機能が強化された約5000万画素CMOS/広角レンズを含むトリプルリアカメラや約3200万画素CMOS/広角レンズのフロントカメラを備えていると言われています。

