¹ÓÅ·¤ÎÃæ¡¢¥«¥Ã¥Ñ»Ñ¤ÇµùÁ¥¡Ö·§ËÜµ¢¾Ê¡×ËèÆüÊüÁ÷¤Î»³ºê¹á²Â¥¢¥Ê¤¬Ê¡²¬¿Íµ¤¥¢¥Ê¤ÈÃÏ¸µËþµÊ¡Ö»õÊÂ¤Ó¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤Þ¤¿»Å»ö¤À¤Í¡×
Æ±³ØÇ¯¥³¥ó¥Ó¤¬·§ËÜ´Ñ¸÷
¡¡ËèÆüÊüÁ÷¤Î»³ºê¹á²Â¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(27)=·§ËÜ¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÏÊý¶É¥¢¥ÊÃç´Ö¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¤Î·§ËÜµ¢¾Ê¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¤Î¹âÌÚÀ²ºÚ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Æ±³ØÇ¯¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¹âÌÚÀ²ºÚ¥¢¥Ê(27)¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¹ÓÅ·¤ÎÃæ¡¢¥«¥Ã¥Ñ¤òÃåÍÑ¤·¤ÆµùÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¡¢·§ËÜ¸©±§ÅÚ»Ô¤Î½»µÈ³¤´ß¸ø±à¤Ë¤¢¤ë¿Íµ¤Ì¡²è¡ÖONE PIECE¡×¤Î¥¸¥ó¥Ù¥¨Áü¤Î²£¤Ç¤ª¤É¤±¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¡Ö°ì½Ö¤Ç·§ËÜ¤Î¶õµ¤¤ËÆëÀ÷¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡¡¤Ï¤ë¤Þ¤¿Í·¤Ó¤¤Æ¤Í¡ª¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤·§ËÜµ¢¾Ê¤Ç¤·¤¿¤Í!¡×¡Ö»õÊÂ¤Ó¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤Þ¤¿»Å»ö¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÄË²÷!ÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡×¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ë»³ºê¥¢¥Ê¤Ï¡¢Ê¡²¬¡¦À¾Æî³Ø±¡Âç³Ø¤«¤é2020Ç¯¤ËËèÆüÊüÁ÷¤ËÆþ¼Ò¡£23Ç¯¤Ë¤ÏÃæ·¿¥Ð¥¤¥¯¤ÎÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¡¢à¥Ð¥¤¥¯½÷»Òá¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¡£¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÙ¡¹¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£