SURFACEの椎名慶治(Vo)が11月10日、ソロ活動15周年を迎える。2010年のSURFACE解散からの15年間、様々な人と出会い生まれた繋がりがある。その”縁”を大事に、15周年目前に一夜限りのスペシャルバンドライブを開催することが発表となった。 <Yoshiharu Shiina Special Live 2025 「WE ARE @LIVE」>は、この日限定のバンドメンバーでのスペシャルライブとなる。ドラムに吉田佳史(TRICERATOPS)、ベースに徳永暁人、ギターに香取真人、キーボードに村原康介を迎えるほか、ゲストの出演も予定しているとのことだ。 以下に、<Yoshiharu Shiina Special Live 2025 「WE ARE @LIVE」>に関する椎名慶治のコメントをお届けしたい。 ◆ ◆ ◆ 「ソロデビュー15周年を目前に控えた10月25日に一夜限りのライブを日本橋三井ホールで行う事になった。去年SURFACEとして立たせてもらった会場であり、ソロとしてはかなりキャパがデカい会場だ。嬉しいよりも不安がつきまとう。いつも通りのライブではないもっと何かスペシャルなライブにしなければ!まずはメンバーをどうするか?だ。俺の歴史をほぼ網羅出来ている人物を1人入れておきたい。よし、バンマスにキーボードの村原康介を呼ぼう!ギターはどうする? こうなると友森昭一もセットになりそうだが、それではいつも通り過ぎないか(笑)? 俺の最近の作品のほとんどを弾いてる香取真人にお願いしよう!ドラムは何度もオファーはしてきたがスケジュールが合わなかったTRICERATOPSの吉田佳史さんを!そしてひょんなご縁から知り合えた元doaの徳永暁人さんをベースに! 徳永さんがアレンジで参加しているB’zの「SURVIVE」(12曲中11曲のアレンジに参加)をヘビロテで聴いていたデビュー直前の俺に言いたい。「お前27年後憧れてた人とライブするぞ!」と。いやぁこのメンバー熱い(笑)!異種格闘技戦のような、多分今回のライブ以外で組んだ事が無いんじゃないかな(村と香取は組んでますが)。椎名慶治を中心とした新たな組み合わせのバンドが誕生してしまった予感!それだけじゃない!そこにゲストも来る予定!不安よりワクワクが勝った!自分の音楽人生の一つの区切りになるような(変な意味は一切含まない)、このライブを経て更に成長出来るような、大事な1日にしたいと思います。SURFACEを知ってるだけの方も、ずっと応援してくれてる方も、はたまた今日初めて知ったけど他のメンバー好きだから行くわ!って人もどんな理由でも構いません。絶対に成功させたいんです。気負わずいつもの俺で全力でやらせてもらいますので、是非遊びに来てください。会場でお待ちしてます!」──椎名慶治 ◆ ◆ ◆ ■<Yoshiharu Shiina Special Live 2025 「WE ARE @LIVE」>10月25日(土) 東京・日本橋三井ホールopen15:15 / start16:00▼MEMBERVocal:椎名慶治Drums:吉田佳史(TRICERATOPS)Bass:徳永暁人Guitar:香取真人Keyboards:村原康介▼チケット14,000円(税込) ※別途ドリンク代必要※全席指定※未就学児童入場不可一般発売日:9月20日(土)10:00〜・チケットぴあ:https://w.pia.jp/t/shiinayoshiharu/・ローソンチケット:https://l-tike.com/shiinayoshiharu/・イープラス:https://eplus.jp/yoshiharushiina/【オフィシャルファンクラブ「RABBIT-MAN’s 年額プラン」会員チケット抽選先行受付】受付期間:6月27日(金)18:00〜7月10日(木)23:59https://www.yoshiharushiina.com/posts/ticket【公式ファンコミュニティ「No.4I7」会員チケット抽選先行受付】受付期間:7月11日(金)18:00〜7月17日(木)23:59https://fanicon.net/fancommunities/4282(問)DISK GARAGE:https://info.diskgarage.com/ 関連リンク ◆椎名慶治 オフィシャルサイト◆椎名慶治 オフィシャルTwitter◆椎名慶治 オフィシャルFacebook◆椎名慶治 オフィシャルYouTubeチャンネル

The post 椎名慶治、ソロ活動15周年目前に一夜限りのスペシャルライブを10月開催「いやぁこのメンバー熱い(笑)」 first appeared on BARKS.