´Ú¹ñÍ¿ÅÞ¡¢ÆüÊÆ¤È¶¨ÎÏÁÊ¤¨¡¡³°¸ò¤Î¡ÖÀïÎ¬´ðÈ×¡×
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñÍ¿ÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤Î³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Î»ðÌä²ñµÄµÄÄ¹¤òÌ³¤á¤ëìäÀµ¥·¥¯µÄ°÷¤Ï26Æü¡¢ÊÆ´ÚÆ±ÌÁ¤ÈÆüÊÆ´Ú¶¨ÎÏ¤¬´Ú¹ñ³°¸ò¤Î¡ÖÀïÎ¬Åª¤Ê´ðÈ×¤Ç¡¢°ÂÊÝ¤Î³Ë¿´¼´¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤äÅý°ì¾Ê¤¬¶¦ºÅ¤·¤¿¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Î´ðÄ´±éÀâ¤Ç¡¢ÍûºßÌÀÀ¯¸¢¤Î³°¸òÀ¯ºö¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Íû»á¤â¥·¥ó¥Ý¤Ë´ó¤»¤¿½Ë¼¤Ç¡Ö·ø¸Ç¤Ê´ÚÊÆÆ±ÌÁ¤ò´ðÈ×¤ËÆüËÜ¡¢Ãæ¹ñ¤È¶¨ÎÏ¤ò¸Ç¤á¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ìä»á¤ÏÃæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¤È¤Î·ÐºÑ¶¨ÎÏ¤ä¡¢¿·¶½¡¦ÅÓ¾å¹ñ¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¡×¤È¤ÎÂ¿¹ñ´Ö¶¨ÎÏ¤âÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¤á¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¤¬¡Ö¹ñ±×¤ò¼é¤ë³°¸ò»ñ»º¤Ç¡¢ÀèÆ³¹ñ¤¬¹ñºÝÃá½øºÆÊÔ¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¡×¤È¤â½Ò¤Ù¡¢ÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Íû»á¤¬Ç¤Ì¿¤·¤¿Åý°ì¾Ê¤Î¶âÆîÃæ¼¡´±¤Ï¡¢ÂÐËÌÄ«Á¯À¯ºö¤ò¶ÛÄ¥´ËÏÂºö¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¡ÊÁ°À¯¸¢¤Ç¡ËÅÓÀä¤¨¤¿ÂÐÏÃ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÉü¸µ¤·¡¢¿ÍÆ»¶¨ÎÏ¤ÎºÆ³«¤òÃå¼Â¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£