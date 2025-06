【MLB】メッツ4−7ブレーブス(6月22日・日本時間6月23日)

【映像】投手が暴言を吐く“衝撃光景”

6月24日(日本時間6月25日)に行われたニューヨーク・メッツ対アトランタ・ブレーブスの一戦で、ブレーブス先発のスペンサー・ストライダーが三振を奪った打者に見せたリアクションが話題となっている。

3-0、メッツ3点のリードで迎えたこの試合の5回表・メッツの攻撃、2死走者なしの場面で打席に立った3番のフアン・ソトは、ブレーブス先発のスペンサー・ストライダーに対し、じっくりとボールを見極めつつ、カウント3-2とすると、勝負の7球目、内角低めいっぱい、膝元を突く155km/hの直球を見送り、見逃し三振に。しかもその際、ボール球を見送るかのように腰を大きく引いて見逃し、さらには球審のジャッジが信じられないとでも言わんばかりのジェスチャーを見せたことから、投げたストライダーは冷ややかな眼差しをソトに向けながら「it's right down the middle(真ん中だぞ)」と吐き棄てるように言い放ちつつ、ベンチへと引き上げていくこととなった。こうしたソトvsストライダーのひとコマに、ファンからは「ストライダーカッコいいな」「バチバチだな」「一触即発か?」「煽りすぎw」「口悪いなw」「保安官みたいだな」「真ん中ではないけどw」「ソト飛びすぎ」「たしかに大げさ」「ソトなんか可哀想やなw」といった様々な反響が巻き起こることに。

ソトといえば、かねてより個性的な言動がしばしば話題となる選手であるがゆえに、それが良い方にも悪い方にも受け取られるが、今季は大型契約に見合った数字を、現時点で上げられていないとあって、バッシングを受けることもしばしば。自慢の打棒が炸裂して話題となる日が来ることにを期待したいところだ。(ABEMA『SPORTSチャンネル』)