£Ê£Ï£Ã¶¶ËÜÀ»»Ò¿·²ñÄ¹¡¡¡Öº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤À¤«¤é¤³¤½»ä¼«¿È¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¡¡²ñ¸«¤Ç½ê¿®É½ÌÀ
¡¡ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤Ï£²£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÍý»ö²ñ¤ò³«¤¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤È¼«Å¾¼Ö¤Ç²ÆÅß¸ÞÎØ£·Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¶¶ËÜÀ»»Ò¸µ¸ÞÎØÁê¤ò¿·²ñÄ¹¤ËÁª¤ó¤À¡£Ç¤´ü¤Ï£²Ç¯¡£ÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤ÇÂàÇ¤¤·¤¿»³²¼ÂÙÍµ¸µ²ñÄ¹¤Î¤¢¤È¤ò·Ñ¤®¡¢£Ê£Ï£Ã¤Ç¤Ï½é¤Î½÷À²ñÄ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Íý»ö²ñ¸å¡¢²ñ¸«¤Ë±þ¤¸¤¿¶¶ËÜ¿·²ñÄ¹¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë½ê¿®É½ÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Î¿·Íý»ö²ñ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ²ñÄ¹¤ËÎ©¸õÊä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç²áÈ¾¿ô¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤Æ¡¢£³£¶Ç¯¤Î£Ê£Ï£Ã¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÁªµó¡¢½é¤á¤Æ¤Î½÷À²ñÄ¹¤È¤¤¤¦¸÷±É¤ÊÇ¤Ì³¤Ë½¢¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿È¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ½é¿´¤òËº¤ì¤º¤Ë£Ê£Ï£Ã¤Î¶ÈÌ³¤ò¿ë¹Ô¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÅÙ¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤Ê¤¼º£¡¢»ä¤¬Î©¸õÊä¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï£´Ç¯´Ö¡¢£Ê£Ï£Ã¤ÎÍý»ö¤ò¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢Âç¿Ã¤Î½¢Ç¤¤ò¤·¤Þ¤¹¤È¸ø±×ºâÃÄ¤ò°ìÅÙ¼¤á¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸ÞÎØ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Ã´ÅöÂç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¤¤ËÍý»ö¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Î²ñÄ¹¤Ë½¢¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡££´Ç¯´Ö£Ê£Ï£Ã¤òÎ¥¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î´Ö¡¢ÅìµþÂç²ñ¤òÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Î²ñÄ¹¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡££´Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤Ï»ä¼«¿È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¡¢¤½¤·¤Æ£Ê£Ï£Ã¤ò³°¤«¤é¸«¼é¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤Î·Ð¸³¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤¢¤Îº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¤ÇÅìµþÂç²ñ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤ÇÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Î²ñÄ¹¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢º£¤³¤½ÅìµþÂç²ñ¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¤ò¤µ¤é¤Ë£Ê£Ï£Ã¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¸·¤·¤¤¾õ¶·¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤À¤«¤é¤³¤½»ä¼«¿È¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¿®Ç°¤Î¸µ¤ÇÎ©¸õÊä¤¹¤ë·è°Õ¤ò¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×