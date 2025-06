the band apart2025年も大阪限定イベント<SMOOTH LIKE GREENSPIA>を開催することが明らかとなった。10月4日、大阪・服部緑地野外音楽堂にて行われる。 同イベントは、緑に囲まれた会場で風を感じながら生ライブを堪能できるもの。<GREENSPIA>でしか見みることができない対バンで開催される特別企画だ。 チケットの先行受付は本日6月26日21:00より。今年もthe band apartの木暮(Dr)デザインによるロングTシャツ付きチケットも用意されている。 ■the band apart <SMOOTH LIKE GREENSPIA 2025>10月4日(土) 大阪・服部緑地野外音楽堂open14:30 / start15:00出演:the band apart / and more…▼チケット・ロングTシャツ付チケット 8,800円(一部先行受付のみで受付)・一般 5,500円・学割 1,650円(高校生・大学生・専門学校生対象)【オフィシャル先行(Tシャツ付あり)】受付期間:6/26(木)21:00〜7/7(月)23:59受付URL:https://w.pia.jp/t/greenspia2025/【GREENS MOBILE会員先行(Tシャツ付あり)】受付期間:6/26(木)21:00〜7/7(月)23:59受付URL:https://sp.greens-corp.co.jp/ticket/detail.php?id=13312 関連リンク ◆<SMOOTH LIKE GREENSPIA> オフィシャルサイト◆the band apart オフィシャルサイト

