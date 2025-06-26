21:00
ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)（6月）
予想　0.3%　前回　0.36%（前月比)

メキシコ貿易収支（5月）
予想　3.7億ドル　前回　-0.881億ドル

21:30
米実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第1四半期）
予想　-0.2%　前回　-0.2%（実質GDP・前期比年率)
予想　1.2%　前回　1.2%（個人消費・前期比年率)
予想　3.7%　前回　3.7%（GDPデフレータ・前期比年率)　
予想　3.4%　前回　3.4%（コアPCE価格指数・前期比年率)

米耐久財受注（速報値）（5月）
予想　0.8%　前回　-6.3%（前月比)
予想　0.1%　前回　0.2%（輸送除くコア・前月比)

米卸売在庫（速報値）（5月）
予想　0.2%　前回　0.2%（前月比)

米新規失業保険申請件数（06/15 - 06/21）
予想　24.4万件　前回　24.5万件

米失業保険継続受給者数（06/08 - 06/14）
予想　194.4万件　前回　194.5万件

グールズビー・シカゴ連銀総裁、CNBC出演

21:45　
バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済について講演（質疑応答あり）
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、ブルームバーグTV出演

22:00　
ハマック・クリーブランド連銀総裁、経済会議開会挨拶（質疑応答なし）

23:00
米中古住宅販売成約指数（5月）
予想　-0.2%　前回　-6.3%（前月比)
予想　N/A　前回　-3.5%（前年比)

テデーン・スウェーデン中銀総裁、経済状況について講演

27日
2:00　米7年債入札（440億ドル）

2:15　
バーFRB理事、クリーブランド連銀主催会議出席（質疑応答あり）

3:30　
ラガルドECB総裁、イベント開会挨拶

4:00
メキシコ中銀政策金利（6月）
予想　8.0%　前回　8.5%（オーバーナイト・レート)


EU首脳会議（27日まで）

※予定は変更されることがあります。