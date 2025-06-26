ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)（6月）
予想 0.3% 前回 0.36%（前月比)
メキシコ貿易収支（5月）
予想 3.7億ドル 前回 -0.881億ドル
21:30
米実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第1四半期）
予想 -0.2% 前回 -0.2%（実質GDP・前期比年率)
予想 1.2% 前回 1.2%（個人消費・前期比年率)
予想 3.7% 前回 3.7%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 3.4% 前回 3.4%（コアPCE価格指数・前期比年率)
米耐久財受注（速報値）（5月）
予想 0.8% 前回 -6.3%（前月比)
予想 0.1% 前回 0.2%（輸送除くコア・前月比)
米卸売在庫（速報値）（5月）
予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)
米新規失業保険申請件数（06/15 - 06/21）
予想 24.4万件 前回 24.5万件
米失業保険継続受給者数（06/08 - 06/14）
予想 194.4万件 前回 194.5万件
グールズビー・シカゴ連銀総裁、CNBC出演
21:45
バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済について講演（質疑応答あり）
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、ブルームバーグTV出演
22:00
ハマック・クリーブランド連銀総裁、経済会議開会挨拶（質疑応答なし）
23:00
米中古住宅販売成約指数（5月）
予想 -0.2% 前回 -6.3%（前月比)
予想 N/A 前回 -3.5%（前年比)
テデーン・スウェーデン中銀総裁、経済状況について講演
27日
2:00 米7年債入札（440億ドル）
2:15
バーFRB理事、クリーブランド連銀主催会議出席（質疑応答あり）
3:30
ラガルドECB総裁、イベント開会挨拶
4:00
メキシコ中銀政策金利（6月）
予想 8.0% 前回 8.5%（オーバーナイト・レート)
EU首脳会議（27日まで）
※予定は変更されることがあります。
ブラジル拡大消費者物価指数(IPCA)（6月）
予想 0.3% 前回 0.36%（前月比)
メキシコ貿易収支（5月）
予想 3.7億ドル 前回 -0.881億ドル
21:30
米実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第1四半期）
予想 -0.2% 前回 -0.2%（実質GDP・前期比年率)
予想 1.2% 前回 1.2%（個人消費・前期比年率)
予想 3.7% 前回 3.7%（GDPデフレータ・前期比年率)
予想 3.4% 前回 3.4%（コアPCE価格指数・前期比年率)
米耐久財受注（速報値）（5月）
予想 0.8% 前回 -6.3%（前月比)
予想 0.1% 前回 0.2%（輸送除くコア・前月比)
米卸売在庫（速報値）（5月）
予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)
米新規失業保険申請件数（06/15 - 06/21）
予想 24.4万件 前回 24.5万件
米失業保険継続受給者数（06/08 - 06/14）
予想 194.4万件 前回 194.5万件
グールズビー・シカゴ連銀総裁、CNBC出演
21:45
バーキン・リッチモンド連銀総裁、経済について講演（質疑応答あり）
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、ブルームバーグTV出演
22:00
ハマック・クリーブランド連銀総裁、経済会議開会挨拶（質疑応答なし）
23:00
米中古住宅販売成約指数（5月）
予想 -0.2% 前回 -6.3%（前月比)
予想 N/A 前回 -3.5%（前年比)
テデーン・スウェーデン中銀総裁、経済状況について講演
27日
2:00 米7年債入札（440億ドル）
2:15
バーFRB理事、クリーブランド連銀主催会議出席（質疑応答あり）
3:30
ラガルドECB総裁、イベント開会挨拶
4:00
メキシコ中銀政策金利（6月）
予想 8.0% 前回 8.5%（オーバーナイト・レート)
EU首脳会議（27日まで）
※予定は変更されることがあります。