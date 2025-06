テクノロジー系メディアのArs Technicaが、SteamOSを搭載したゲーム機でWindows 11よりも高いフレームレートが出ることを確認しました。Games run faster on SteamOS than Windows 11, Ars testing finds - Ars Technicahttps://arstechnica.com/gaming/2025/06/games-run-faster-on-steamos-than-windows-11-ars-testing-finds/

SteamOSはSteamを運営するValveが開発したLinuxベースのOSで、Valve製ゲーミングPC「Steam Deck」に搭載されています。Ars Technicaは、Steam Deck以外で初めてSteamOSを搭載したLenovoのハンドヘルドPC「Legion Go S」を手に入れ、OSをSteamOSとWindowsで切り替えつつベンチマークを行いました。Ars Technicaは、まずSteamOSが搭載されたLegion Go Sで5つの異なる高画質3Dゲームをプレイし、2つの異なる解像度設定で内蔵ベンチマークツールによる性能をテストしました。次にLegion Go SにWindows 11をインストールし、Lenovoが公開しているWindows用ドライバーをインストール。Windows版Steamから同じゲームをダウンロードしてでベンチマークを再実行しました。ゲームのうち、「Doom: The Dark Ages」がドライバーの互換性がなくテストできなかったため、ASUSが自社ハンドヘルドPCの「ROG Ally」向けにリリースしたAMD互換ドライバーで置き換えてクリアしています。1280×800解像度での各種ゲームのフレームレートを並べたグラフが以下。オレンジがSteamOSで、Windows 11×Lenovoドライバーが緑、Windows×ASUSドライバーが赤で示されています。ほとんどのゲームにおいて、SteamOSでのフレームレート向上は小規模から大幅な改善までさまざまでした。特にシューティングゲームの「Returnal」では差が顕著でした。1920×1200解像度だと以下の通り、ほとんどが20fps以下に抑えられる中、SteamOSで実行した「Returnal」だけ33fpsでした。また、ASUSのドライバーの方が新しかったためか、いくつかのゲームではASUS×Windows 11の設定でSteamOSに近い値が出ることもありました。ただし、この点についてArs Technicaは「ユーザーが非公式ドライバーをインストールする手間をかけることになるので、箱から出してすぐ使えるという体験には及ばないでしょう」と指摘しています。ソーシャルサイトのHacker Newsでは、「Windows上でSteamゲームを動かすよりも、Linuxで互換レイヤー『Proton』を介して動かす方がパフォーマンスが良好」といったコメントが寄せられました。Windowsはゲームに最適化されているわけではないので、OSを動作させる上でゲーム以外の負荷が余計にかかることがあります。Microsoftはこの問題を認識しており、近くリリースされる予定の「Xbox Experience for Handheld」ではバックグラウンド処理を最小化して必須ではないタスクを延期することで「より高いフレームレート」を実現すると発表しています。Ars Technicaは「ゲームパフォーマンスにおける明確な優位性があることは、SteamOSの強力な利点です」と述べました。