2022年よりカバー動画を投稿し活動してきたネットシンガーの涙底滲む。が、6月25日に2ndデジタルシングル「ビンダルーの嘘」をリリースした。 ◆「ビンダルーの嘘」MV 涙底滲む。は、ユークリッド・エージェンシーの新レーベルgirnetより第2弾アーティストとして本年3月26日にデビュー。 2曲目となる本楽曲は、言葉にできなかった感情を音に、本音を隠したまま曖昧な気持ちと向き合うように紡がれる、柔らかなピアノが基調の内省的バラードの楽曲。整いきらない心のかたちを、そのまま音で描いた一曲となっている。 ジャケットアートワークを手掛けるのは世界的グラフィックデザイナーの山代政一。MVも公開中だ。 「ビンダルーの嘘」 配信開始日:2025年6月25日各種配信サービス:https://nex-tone.link/A00195168 関連リンク◆涙底滲む。 オフィシャルInstagram◆涙底滲む。 オフィシャルX◆涙底滲む。 オフィシャルYouTube◆涙底滲む。 オフィシャルTikTok

