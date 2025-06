SATOHが6月25日、ASIAN KUNG-FU GENERATIONの後藤正文(Vo, G / Gotch)とのコラボレーション楽曲「マイル feat.Gotch」を配信リリースした。同楽曲のミュージックビデオが公開となった。 ミュージックビデオにはGotch本人も出演。全面LEDモニターを駆使し、嵐の中を想起させる空間で撮影された映像は、暗雲が立ち込める中でSATOHとGotchが交錯する様子をダイナミックに表現している。楽曲が持つ疾走感とエネルギーが視覚化され、両者の熱量が生む化学反応が映像としても体感できる仕上がりだ。 監督は、数多くの印象的な映像作品を手がけるクリエイティブチーム“maxilla”のMasaki Watanabeが担当した。 ■デジタルシングル「マイル feat.Gotch」2025年6月25日(水)配信開始配信リンク:https://tf.lnk.to/MILE 関連リンク ◆SATOH オフィシャルX(旧Twitter)◆SATOH オフィシャルInstagram◆SATOH オフィシャルTikTok◆SATOH オフィシャルYouTubeチャンネル

