SHANK主催フェス<BLAZE UP NAGASAKI 2025>が12月6日および7日、長崎・出島メッセ長崎にて開催されることが発表となった。 <BLAZE UP NAGASAKI>の2DAYS開催は2022年以来3年ぶり。SHANK以外の出演者は後日発表される予定だ。チケットのオフィシャル1次先行受付は本日6月26日20時から。 ■<BLAZE UP NAGASAKI 2025>12月6日(土) 長崎・出島メッセ長崎12月7日(日) 長崎・出島メッセ長崎open9:00 / start11:00 / 20:00終演予定出演:SHANK and more…【オフィシャル1先行(先着)】受付期間:6月26日(木)20:00〜7月27日(日)23:59受付URL:http://eplus.jp/blazeupnagasaki/ 関連リンク ◆SHANK オフィシャルサイト◆SHANK オフィシャルTwitter◆SHANK オフィシャルInstagram◆SHANK オフィシャルYouTubeチャンネル◆BLAZE UP NAGASAKI オフィシャルサイト◆BLAZE UP NAGASAKI オフィシャルTwitter

