DOBERMAN INFINITYの全国ホールツアー<DOBERMAN INFINITY LIVE TOUR 2025 ThanX”D.X”>の最終公演が大阪・オリックス劇場にて開催された。 ◆ライブ写真 10周年イヤーのラストスパートとして、今年1月にリリースされたアルバム『D.X』を携え、5月16日の千葉公演を皮切りに全国6都市6公演を”D.Iバンド”と共に巡ってきたツアー。そのファイナルを飾る大阪公演の6月24日は、彼らの結成日でもある。D6(DOBERMAN INFINITYファンの呼称)と迎えた11周年の記念日に行われた熱狂と感動のライブをレポートする。 ◆ ◆ ◆ 開演時間になると、客席の照明は暗くなり、集まった満員のオーディエンスが立ち上がり始めた。その大多数は白か黄色のペンライトを持っており、その灯りで客席は埋め尽くされる。そして紗幕を掛けられたステージにライトが当たると、D.Iバンドが演奏する影が映し出され、荘厳なサウンドと共に徐々に徐々に「We are D.I」の掛け声が大きくなっていく。そのリズムに合わせてペンライトを振る客席。そのBPMは速くなっていき、照明の演出もあって焦燥感を掻き立てる。当然合わせて上がっていくボルテージ。それが最高潮に達したところで幕にメンバー5人の影が映し出されると大歓声が上がった。 そのまま1曲目は「Scream」。幕の内側からでも5人が既にフルスイングで歌う姿が伝わり、中毒性のあるリリックも相まって会場の一体感が高まっていく。そしてドラムカウントを合図に紗幕が降ろされ、更なる大歓声の中、SWAYが「大阪ファイナル!Are you ready⁉︎」と呼びかけ、5人がお立ち台に立ち「Take A Ticket」をスタート。歌い出すと5人はステージ上を自由に歩きながら曲を展開する。KUBO-C、GS、P-CHO、SWAYのそれぞれの個性の出た4MCのラップパートとKAZUKIのクールでカリスマ性のあるボーカルのバランスが、唯一無二の上質なグルーヴを生み出す。そしてP-CHOを中心とした煽りが、ライブならではのメリハリを生んで熱気が上がり、楽しくなるほかない。 「Departure」での〈GOTCHA!!〉の掛け声は3階の客席からもしっかり聴こえたし、「No.1」の奥底から沸き立つようなサウンドとフロウに客席全体が波打つ様子は圧巻。P-CHOの「みんな全力を見に来た!」から始まった「100%」で客席から返ってくる〈それな〉の合唱にはGSも笑顔。一体どれほどのコミュニケーションをこの10年でD6と積み上げてきたのだろうかと、序盤も序盤で思わせるようなステージだった。 既にハイになっている客席からは自然と笑みが溢れて、賑やかな空気感の中でP-CHOが「ここまでついてきてくれてありがとうございます!最高です!今日ここにいるみんなも辛いことも、嫌なことも、理不尽に思うことも日々過ごしていたら色々あると思います。そんな全てのことを忘れられる時間をみんなと一緒に過ごしたいと思います!」と話し、タオルを準備するよう伝えると「踊れピエロ」のサビで回し始める。ただ、この曲は楽しいだけでなく哀愁もあって、その奥深さが誰も置いていかない。それを醸し出しているのは、D.Iバンド生演奏によるベースの音色だったことは伝えておきたい。続く「Updating Life」もタオルを使った盛り上げに加え、サビで巻き起こったシンガロングが途轍もないエネルギーを生み出す。“これがライブのあるべき”答え”だよ。”と教えられているようだった。 暗転し、会場の熱を冷ますようにもの寂しげなキーボードとサポートコーラスによる前奏が始まり、ここで今日初めてのバラードナンバー「ずっと」へ。彼らを代表するこのラブソングは恋人はもちろん、親や子供、D6、あらゆる関係性に向けられているようにも聴こえる。それは年齢やキャリアを重ねるほどに意味合いを増す色褪せない曲という証明ではないだろうか。続いて「みんなの声が必要です」とSWAYから伝えられ始まった「We are the one」では、5人は歌唱で客席に、客席はサビの大合唱で5人に、互いに勇気を与え合っている優しい空間になった。「どんな未来が待っていても、俺たちは絶対負けないように、越えていく!」。曲中のP-CHOの言葉もじんわり胸に響いた。 ここで一旦メンバーが舞台袖に捌ける。そしてその間にこのツアーを支えたD.Iバンドの紹介コーナーが始まり、各パートのプレイヤーが一流の演奏で魅せて盛り上げた。その中でステージ上にスタンドマイクが準備され、衣装を着替えた5人が登場。情感たっぷりに「The other story」を歌い上げた。 比較的ゆったりとした時間が続いたが、KUBO-Cのラップが際立つタイトでハードな「Backstage Freestyle」を皮切りに「そんぐらいの事だぜ」、曲名通り全員で飛び跳ねた「JUMP AROUND∞」で熱を再び高めていく。「FLAMMABLE」では、歌う前にGSが「メンバー3人の出身でもある関西、まだまだいけますよね!」と煽り「もう一回タオルで遊んでいきましょう。軽快なリズムに合わせて、みんなをこれから筋肉痛の旅へ連れて行きます!」と伝える。それに応えて全力で回したり、左右に大きく振ったりしたほぼ全員の皆さん、今も残るその痛みは誇りです。そこから「まだまだいこうぜ!」と「OH!YEAH‼︎」とサマーソングを続ける。ここでKAZUKIとSWAYが肩組んだシーンがまた良い。このアッパーな流れの締めは「マンマミーア!」。客席からの大音量のクラップが作る、果ての見えないエンドレスな盛り上がりにSWAYは「大阪最高だぜー!」と叫んだ。 続くMCでもKAZUKIが「さすが大阪、ファイナルに相応しい盛り上がりを本当にありがとうございます」と感謝を伝える。そして照明を落とし、ペンライトを掲げるように伝え、「11周年、みんなと一緒に過ごしてきて、沢山のことを教えてもらいました。全ての瞬間を最後だと思えば、その1つ1つの瞬間を輝かせることができると、みんなといることで学びました。今日もこの会場の全員で一番光り輝く景色を作ってほしいと思います」と話し「感謝の気持ちを込めて」と、かけがえのないものを包み込むように「ラストフォーエバー」を歌い上げた。客席も優しくペンライトを横に振りながら噛み締めるように聴いていた。 続けてイントロ中「10年経っても、何年経っても今が一番良い!そんな日々にしようぜ!」とSWAYが伝えて始まったのは「1st SONG」。今日はもちろん、これからも最高の名シーンを作っていくことを、ダイヤモンドよりも固い意志で約束してくれた。この決意の輝きは消えることはないだろう。 本編最後の曲の前にSWAYが「今日は結成日で、10周年の最後と11年目のスタートがクロスオーバーする日。そんな日をここ大阪で思い切り自分達の音楽をできてることを本当に嬉しく思います」「10周年は3つのツアーを開催できました。1年間ずっと音楽に包まれて活動してきました。本当にみなさんのおかげです」と感謝する。そして「今日から俺たちにとっては新しいスタート。まだやりたいライブ、立ちたいステージがあります」と決意新たに覚悟を持って、このツアーのために書いた「One Love」を最後に届けた。今も暗中模索、満身創痍を繰り返しているリアルが伝わりながらも、KAZUKIの美しい歌声を活かした神々しいサビが、その絶望を掻き消す希望の光をもたらしている。ステージ上でも未来に向けて人差し指を突き上げたメンバーは、アウトロ中に深々と礼をし、静かにステージを後にした。 すぐさま「5,6,7,8、DOBERMAN INFINITY!」というアンコールを求めるコールの大合唱に。約4分後、まずスクリーンが降りてきて、そこにSWAYのソロニューアルバムとKAZUKIが林和希としての新曲リリース、2ndアルバム及びソロホールツアーが告知されると、大歓声が上がった。しかもツアーファイナルはクリスマスに今日と同じオリックス劇場と来たもんだから喜びはひとしおだ。その興奮冷めやらぬ中、メンバーがペンライトを持って再登場し「アンセム」からアンコールはスタート。アンコールになってもシンガロングを始めとして一体感は抜群で、疲れを感じない盛り上がりだった。 ここで長めのMCへ。メンバー同士の軽妙な掛け合いを見せながら、P-CHOは「この何もかも忘れられて遊べる場所が15年、20年、ずっとずっと続くことが夢」、GSは「みんなの思いを応えらえるように、1日1日大切に、1日1日輝けるように、全力を尽くして5人で歩んでいきます。是非これからも俺たちの仲間でいてください!」と、これからの決意を伝える。KAZUKIは「振り返ると悔しいことのほうが正直いっぱいあった。でもこの一瞬、1日で全て払拭できる。みなさんのおかげです」と感謝し「ここで下がる気はないんで。この4人に不可能はないと教えられたんで信じて共に歩んでいきます」と伝えた。 KUBO-Cは終始明るく客席と何度もコミュニケーションを取りながら「11才は、まだ(ドーベルを)知らん人に見せつけていく!」とし、D6にはSNSでもっと拡散するようにとお願いした。SWAYもトークで沸かせながら、U -NEXTの放送の告知や受注販売ツアーグッズの告知なども行い「DOBERMAN INFINITYに浸ってくれ!」と話し、「みんなの未来に向けて円陣組みませんか!」と提案。5人がお立ち台に立って手を伸ばせば、客席も5人に向けて手を伸ばす。そしてKUBO-Cの「5,6,7,8!」の合図で会場全員で「DOBERMAN INFINITY!」と叫び、11才最初の円陣を終えた後に披露されたのはメドレー。アップテンポなナンバーが続いたが、コールアンドレスポンスも、振り付けも、タオル曲も一体感抜群。体弾むパーティを最後まで楽しみ尽くした。 そしてSWAYが「11周年もよろしくお願いします!」と伝え、本日のラストソングはファンに向けたメッセージソング「You`re the Reason」。これからもドーベルの5人と手を固く握って、共に走り出す気分になって勇気がもらえる爽快なナンバー。SGは「みんなと俺たちは1つだ!」と叫んだ。そして「これからもよろしくー!」と曲が終わり、5人は惜しみつつ帰ろうとしたが……。 そのタイミングでD6からメンバーへサプライズ。まず「これからも会いにいく」「メンバーの笑顔が私たちの幸せ」「あなたたちこそ私たちD6の理由なの」などのコメントがスクリーンに流れ、最後は客席全員で「ドーベルいつもありがとう!」と感謝を叫ぶ。そしてHAPPY BIRTHDAYの歌に乗せてケーキが登場。何も知らない5人は驚きながらも感謝を伝え、記念撮影を行った。そして最後はD.Iバンドの力強いエンドロールの演奏の中、SWAYは「大阪にはご縁が沢山あるから、約束するまでもないけど、必ず戻ってくるんで!その時を待っててくれ、よろしく!」と伝えた後、ステージを広く使い、会場の全方位に向けて感謝を送る。最後は全員でタオルを掲げて1つになり、D.Iバンド、スタッフに向けて拍手、そしてメンバーから今日のお客さんに向けて拍手を送る。 「大阪!また思い切り遊ぼうぜ!俺たちがDOBERMAN INFINITYでした!」と最後に改めて約束し、DOBERMAN INFINITYは11年目の1歩目を歩み出して、10周年アニバーサリーイヤーは幕を閉じた。 U-NEXT独占ライブ配信「DOBERMAN INFINITY LIVE […]

