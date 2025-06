【DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH】 6月24日 早期アクセス開始 6月26日 発売予定 価格: スタンダートエディション 8,980円(パッケージ版/ダウンロード版) デジタルデラックスエディション 9,980円(ダウンロード版のみ) コレクターズエディション 31,980円(パッケージ版のみ)

プレイステーション 5用アクション「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH(デス・ストランディング2)」について、押井守氏が自身がゲームに出演したことについてイベント「DEATH STRANDING WORLD STRAND TOUR 2 in TOKYO」で語った。

押井氏はイベントにて、自分の声ではなく「山寺宏一さんか千葉繁さんで」とアフレコしてもらうよう頼んでいたことや、今回のピザ屋役を通して役者の気持ちがわかったことなどを語った。

また、ベテラン声優のリクエストに小島氏は「たっかー!」と反応したことなどを明かしており、長年の付き合いを感じる2人の関係性が垣間見える。その後は押井氏による小島氏のクリエイターとしての印象など、ゲーム監督と映画監督の会話が繰り広げられている。

なお、押井氏は自身のキャラクターをみているとムズムズするということだった。

【DEATH STRANDING WORLD STRAND TOUR 2 in TOKYO】

(C) KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. 2022 All Rights Reserved