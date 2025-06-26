＜氣志團万博2025 〜関東爆音パビリオン〜＞が11月15日および16日(日)、昨年2024年に引き続き千葉・幕張メッセ国際展示場9〜11ホールにて開催される。このたび、第1弾出演アーティストが発表となった。 発表されたのは15組。打首獄門同好会、岡崎体育、OKAMOTO’S、氣志團、君島大空(合奏)、ゴールデンボンバー、私立恵比寿中学、聖飢魔II、超ときめき♡宣伝部、10-FEET、BUCK-TICK、ももいろクローバーZ、RIP SLYME、レキシ、ROTTENGRAFFTYの出演が決定した。 チケットの氣志團万博オフィシャルHP最速先行受付(先着)は6月26日19:00より。 ■＜サントリー オールフリーpresents 氣志團万博2025 〜関東爆音パビリオン〜 powered by Epson＞11月15日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場9〜11ホール11月16日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場9〜11ホールopen9:00 / start10:30 / 20:30終演予定▼出演者 ※五十音順 / 敬称略打首獄門同好会、岡崎体育、OKAMOTO’S、氣志團、君島大空(合奏)、ゴールデンボンバー、私立恵比寿中学、聖飢魔II、超ときめき♡宣伝部、10-FEET、BUCK-TICK、ももいろクローバーZ、RIP SLYME、レキシ、ROTTENGRAFFTY※日割りは後日発表▼チケット1日入場券 15,000円 / 2日通し入場券 27,000円青春18入場券 10,000円※青春18入場券対象：小学生・中学生・高校生及び2026年4月1日段階で18歳以下の方※小学生以上有料/未就学児童は無料(保護者同伴の場合に限る）一般発売日：10/4(土)10:00〜【氣志團万博HP最速先行受付(先着)】受付期間：6/26(木)19:00〜7/13(日)23:59https://eplus.jp/kishidanbanpaku25/主催：オフィス男闘呼塾エンターテインメント企画：オフィス男闘呼塾エンターテインメント制作：氣志團万博2025実行委員会 / THE FOREST特別協賛：サントリー株式会社 / エプソン販売株式会社協賛：株式会社クラブハリエ協力：株式会社イープラス（問）HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077 ■＜氣志團現象2025 夏の陣 日比谷狂乱 “俺らがいちばん熱い夏”＞8月17日(日) 東京・日比谷野外大音楽堂open16:15 / start17:00▼チケット ※全席指定一般 8,969円(税込)学割(18歳以下) 6,966円(税込) 関連リンク ◆＜氣志團万博＞オフィシャルサイト◆＜氣志團万博＞オフィシャルFacebook◆＜氣志團万博＞オフィシャルX◆＜氣志團万博＞オフィシャルYouTube◆＜氣志團万博＞オフィシャルInstagram

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