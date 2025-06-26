【TAMASHII NATIONS STORE TOKYO】 6月26日より展示

　東京・秋葉原のTAMASHII NATIONS STORE TOKYOは、「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダム（GQ）」と、「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ GQuuuuuuX」最終仕様形態、そして「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ GFreD」を展示している。

　この3体の対決シーンはアニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ガンダム ジークアクス）」第12話のシーンを再現したもの。マチュ、ニャアン、シュウジという物語の中心人物が、自分の信じる者のためにぶつかるシーンをフィギュアで表現している。

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