【ファーム情報】日ハムドラ1・柴田獅子は2回無失点 ロッテ・荻野が1号2ラン 阪神・野口4安打
プロ野球のファームは26日、イースタン、ウエスタン両リーグで計4試合が行われた。
ヤクルトは日本ハム戦（戸田）に3―0。先発・高梨が6回3安打無失点の好投で1勝目（1敗）を挙げた。武岡が2安打3打点。日本ハム先発のドラフト1位・柴田（福岡大大濠）は2回1安打無失点で、2番手のドラフト2位・藤田琉（東海大相模）が2回2安打3失点で1敗目。打線は進藤の2安打など3安打に終わった。
ロッテはオイシックス戦（ロッテ浦和）に6―4で逆転勝ち。荻野が5回の1号2ランなど2安打、ポランコが6回に6号ソロ。先発・美馬は1回2/3を2安打無失点で、7番手・西村が1回1/3を2安打無失点で2勝目（2敗2セーブ）。オイシックス先発・小林珠は5回3安打2失点。山田和が3安打2打点、知念が3安打を放った。
ソフトバンクは広島戦（由宇）に11―4。笹川が2安打4打点。育成選手の大泉、石塚、イヒネが2安打1打点をマークした。先発のドラフト3位・安徳（富士大）は3回2安打4奪三振で2失点。広島は磯村が2安打1打点。先発・ドミンゲスは5回5安打6奪三振6失点（自責3）で2敗目を喫した。
阪神はくふうハヤテ戦（ちゅ〜るスタジアム清水）で15安打を放って10―4。野口が4安打2失点、百崎が3安打2打点だった。先発の育成選手・森木は2回5安打2奪三振3失点で、2番手の育成選手・ベタンセスが3回無安打無失点で2勝目（1敗）。くふうハヤテ先発・大石は4回2/3を11安打8失点（自責5）で5敗目（3勝）。