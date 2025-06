Superfly『THE FIRST TAKE』で披露した「愛をこめて花束を」音源の配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■Superflyが約17年の時を経てあらたな息を吹き込んだ「愛をこめて花束を - From THE FIRST TAKE」

Superflyが、『THE FIRST TAKE』に初登場し話題を集めた「愛をこめて花束を - From THE FIRST TAKE」を6月27日に配信リリースすることを発表した。

5月30日に『THE FIRST TAKE』のYouTubeチャンネルで公開となった本楽曲は、2008年にリリースされたストリーミング2億回再生を超えるSuperflyの代表曲のひとつ。“愛する人に花束を贈る”というテーマが、卒業式や結婚式などあらゆるシーンで親しまれているこの曲を、コーラス隊とバンドメンバーを迎えたスペシャルなアレンジにて一発撮りパフォーマンス。「“初出場”というより“降臨”」と言わしめたSuperflyの圧巻の歌唱力と、これまで以上に表現力を増した繊細かつ優しさに溢れる歌が大きな反響を集めている。

なお、6月29日にはカバーアルバム『Amazing』の発売を記念して、大阪にて約10年ぶりとなるフリーライブの開催も決定。フリーライブの会場は、2024年9月にオープンしたばかりのグラングリーン大阪のロートハートスクエアうめきた。自然と触れ合える開放的な空間で、カバーアルバムに収録された“Amazing”な名曲たちを届ける。

グラングリーン大阪の芝生は、普段から多くの方々の憩いの場として大切に育てられており、今回フリーライブ開催にあたり、大切な芝生広場を借りての開催となるため、その美しい天然芝が痛むことのないように環境保全と公園の美化も強く呼びかけられている。オフィシャルサイトに記載の注意事項をよく読み、またとないこの機会にSuperflyの圧巻の生パフォーマンスをぜひ堪能しよう。

また、フリーライブの模様はFM802『Chillin’ Sunday』で6月29日15時台に生中継される。

リリース情報

2025.06.18 ON SALE

ALBUM『Amazing』

2025.06.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「愛をこめて花束を - From THE FIRST TAKE」

番組情報

FM802『Chillin’ Sunday』

06/29(日)15時台にSuperflyのフリーライブを生中継

番組DJ:落合健太郎

フリーライブ詳細

https://www.universal-music.co.jp/superfly/news/freelive_info/

『Chillin’ Sunday』radiko

https://radiko.jp/share/?sid=802&t=20250629150000

『Chillin’ Sunday』番組詳細

https://funky802.com/site/pickup_detail/7908

Superfly OFFICIAL SITE

https://www.superfly-web.com