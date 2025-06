FC東京のGK野澤大志ブランドンがアントワープに完全移籍決定！ 4年契約を締結「FC東京には感謝しかありません」

FC東京は26日、GK野澤大志ブランドンがロイヤル・アントワープ(ベルギー)へ完全移籍することを発表した。なお、アントワープの発表によれば契約期間は2029年6月30日までの4年契約を締結したとのこと。7月初旬にチームへと合流するとのことだ。2002年12月25日生まれの現在22歳の野澤は、193cmと恵まれた体格の守護神。世代別の日本代表を経験し、2024年にはカタールで開催されたアジアカップに臨む日本代表のメンバーに招集。Uー23日本代表としてもパリ・オリンピックを経験した。

Taishi Brandon Nozawa (22) heeft een contract voor vier seizoenen getekend bij RAFC. De 1m93-grote doelman komt over van FC Tokyo in de J1-League, de hoogste voetbalklasse in Japan. De competitie is daar volop aan de gang, maar Nozawa sluit zich… pic.twitter.com/Gi4b3q4pxi