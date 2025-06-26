¥À¥¤¥¢¥ÊÈÞ¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥É¥ì¥¹À©ºîÃæ¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥³¡¼¥É¥Í¡¼¥à¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÌ¾Á°
¡¡1981Ç¯¤Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥»¥ó¥È¡¦¥Ý¡¼¥ëÂçÀ»Æ²¤Ë¤Æ¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¡ÊÅö»þ¤Ï¹ÄÂÀ»Ò¡Ë¤È¥í¥¤¥ä¥ë¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤òµó¤²¤¿¥À¥¤¥¢¥ÊÈÞ¡£¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢¾¯¿ôÀº±Ô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ê¡¢¶ËÈë¤Ç½àÈ÷¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ÈÞ¤Ë¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥³¡¼¥É¥Í¡¼¥à¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûºß¤ê¤·Æü¤Î¥À¥¤¥¢¥ÊÈÞ¡õ¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ÄÂÀ»Ò¡Ê¸½¹ñ²¦¡Ë
¡¡People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö6·î28Æü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡ØSecrets of Diana¡Çs Wedding Dress¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢É×¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¤È¤È¤â¤Ë¥À¥¤¥¢¥ÊÈÞ¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¥À¥¤¥¢¥ÊÈÞ¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Èà½÷¤ò¥Ç¥Ü¥é¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ü¥é¡¦¥³¡¼¥ó¥¦¥©¡¼¥ë¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤·¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£
¡¡·ëº§¤ËºÝ¤·¡¢¥³¡¼¥ó¥¦¥©¡¼¥ë¸ø¼ßÉ×¿Í¤Î¼ß°Ì¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ÎÌ¾¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¥³¡¼¥ó¥¦¥©¡¼¥ë¸ø¼ßÉ×¿Í¤È¤¤¤¦¸Æ¾Î¤Ï¡¢¥À¥¤¥¢¥ÊÈÞ¤¬¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤È¤Îº§°ùÃæ¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤Ë¹ó¤¯¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥«¥ß¥éÉ×¿Í¤¬¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤È·ëº§¸å¤ËÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡£¥«¥ß¥é²¦ÈÞ¤Ï¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤¿¥À¥¤¥¢¥ÊÈÞ¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢¥³¡¼¥ó¥¦¥©¡¼¥ë¸ø¼ßÉ×¿Í¤Î¾Î¹æ¤òÁª¤ó¤À¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÈéÆù¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥À¥¤¥¢¥ÊÈÞ¤Î·ëº§¼°¤Ï¡¢À¤µª¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¿¤á¡¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊóÆ»¹çÀï¤¬¤¹¤µ¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ëÉ×ºÊ¤Ï·ÙÈ÷°÷¤ò¸Û¤Ã¤ÆÉßÃÏÆâ¤Î·Ù¸î¤Ë¤¢¤¿¤é¤»¤¿¤¬¡¢ÇÑ´þ¤·¤¿¥µ¥ó¥×¥ëÀ¸ÃÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤´¤ßÈ¢¤òµù¤ëµ¼Ô¤ä¡¢¾ðÊó¤Î¸«ÊÖ¤ê¤Ë¶â¤òÄó¼¨¤¹¤ëµ¼Ô¤Ê¤É¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¥É¥ì¥¹¤ÎÇËÂ»¤äÎ®½Ð¤ò¶²¤ì¤¿É×ºÊ¤Ï¡¢2ÃåÌÜ¤Î¥É¥ì¥¹¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¤¥¢¥ÊÈÞ¤«¤éÅÅÏÃ¤Ç¥É¥ì¥¹À©ºî¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤¬»×¤ï¤º¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢¥À¥¤¥¢¥ÊÈÞ¤¬¹©Ë¼¤òË¬¤ì¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬´î¤Ó¤Î¤¢¤Þ¤êµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥À¥¤¥¢¥ÊÈÞ¤¬¼°¤ÎÄ¾Á°¤ËÂçÉý¤Ë¸ºÎÌ¤·¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥µ¥¤¥º¤¬23¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó58Ñ¡Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¤¿¤¿¤á¤Ëºî¤êÄ¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ëÈë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûºß¤ê¤·Æü¤Î¥À¥¤¥¢¥ÊÈÞ¡õ¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ÄÂÀ»Ò¡Ê¸½¹ñ²¦¡Ë
¡¡People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö6·î28Æü¤ËÊüÁ÷Í½Äê¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡ØSecrets of Diana¡Çs Wedding Dress¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢É×¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¤È¤È¤â¤Ë¥À¥¤¥¢¥ÊÈÞ¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¥À¥¤¥¢¥ÊÈÞ¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤¬¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Èà½÷¤ò¥Ç¥Ü¥é¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ü¥é¡¦¥³¡¼¥ó¥¦¥©¡¼¥ë¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤·¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£
¡¡¥À¥¤¥¢¥ÊÈÞ¤Î·ëº§¼°¤Ï¡¢À¤µª¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¿¤á¡¢¥É¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊóÆ»¹çÀï¤¬¤¹¤µ¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ëÉ×ºÊ¤Ï·ÙÈ÷°÷¤ò¸Û¤Ã¤ÆÉßÃÏÆâ¤Î·Ù¸î¤Ë¤¢¤¿¤é¤»¤¿¤¬¡¢ÇÑ´þ¤·¤¿¥µ¥ó¥×¥ëÀ¸ÃÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤´¤ßÈ¢¤òµù¤ëµ¼Ô¤ä¡¢¾ðÊó¤Î¸«ÊÖ¤ê¤Ë¶â¤òÄó¼¨¤¹¤ëµ¼Ô¤Ê¤É¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£¥É¥ì¥¹¤ÎÇËÂ»¤äÎ®½Ð¤ò¶²¤ì¤¿É×ºÊ¤Ï¡¢2ÃåÌÜ¤Î¥É¥ì¥¹¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¤¥¢¥ÊÈÞ¤«¤éÅÅÏÃ¤Ç¥É¥ì¥¹À©ºî¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¤¬»×¤ï¤º¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢¥À¥¤¥¢¥ÊÈÞ¤¬¹©Ë¼¤òË¬¤ì¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬´î¤Ó¤Î¤¢¤Þ¤êµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥À¥¤¥¢¥ÊÈÞ¤¬¼°¤ÎÄ¾Á°¤ËÂçÉý¤Ë¸ºÎÌ¤·¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥µ¥¤¥º¤¬23¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó58Ñ¡Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¤¿¤¿¤á¤Ëºî¤êÄ¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ëÈë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤À¡£