shallmが、2025年7月から放送される読売テレビ・日本テレビ系全国ネット木曜ドラマ『恋愛禁止』オープニング曲に書き下ろしの新曲「虚飾のキス」が決定したことを発表した。 読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマは、主演・伊原六花、共演・佐藤大樹、渡邊圭祐で送るサスペンスドラマ『恋愛禁止』を2025年7月3日にスタート。本作は、原作者と演出も務める長江俊和による同名小説で、シリーズ累計35万部を突破する“禁止”シリーズの中の1作となる。長江氏自ら物語に完全オリジナル要素を加え、原作とは違う予測不能な展開で結末を迎える、恋愛ホラーサスペンスとなっている。 今回の決定に対して、shallmは以下のようにコメントしている。 ◆ ◆ ◆ ◾️shallm コメント今回、オープニング曲を担当させていただけること、大変光栄に思います。言葉にならない想い、綺麗ではいられない関係、誰にも見せられない感情。そんなものたちが息づくこの物語に、音楽という形でそっと触れさせていただきました。皆さまの心に寄り添う一瞬となれば嬉しいです。 ◆ ◆ ◆ また、ドラマ『恋愛禁止』のオープニング映像は初回放送に先駆けて、ドラマ『恋愛禁止』番組公式SNSのX、Instagram、TikTokで公開されている。切なくも力強いshallmの歌声がドラマの壮大なサスペンス劇を彩っているので、ぜひ、チェックしてほしい。 なおshallmは、2025年7月より自身初となるツアー<shallm 1st LIVE TOUR 2025 一揆>を開催することが決定し、7月5日に北海道・SPiCE、7月19日に大阪・梅田Shangri-La、8月11日に東京・SHIBUYA CLUB QUATTROで開催される。さらに、このツアーで新曲「虚飾のキス」をライブ初披露するとのことだ。 ◾️読売テレビ・日本テレビ系全国ネット木曜ドラマ『恋愛禁止』 ◆放送枠・放送日2025年7月3日(木)スタートプラチナイト枠 毎週木曜日よる23:59〜24:54 全10話読売テレビ・日本テレビ系全国ネット(30局) ◆脚本遠山絵梨香(主な作品・・・ABC「離婚後夜」EX「顔に泥を塗る」NTV「肝臓を奪われた妻」ほか)◆監督長江俊和(主な作品・・・YTV「慰謝料弁護士」WOWOW「東京二十三区女」EX「富豪刑事」CX「REAL」、映画:「劇場版 放送禁止」「パラノーマル・アクティビティ第二章」など)植田尚(主な作品・・・EX「特命係長 只野仁」、KTV「まだ結婚できない男」ほか) ◆音楽Yuria Miyazono 石毛駿平◆主題歌IS:SUE「コエ prod.☆Taku Takahashi (m-flo)」(UNIVERSAL SIGMA / LAPONE GIRLS)◆オープニング曲shallm「虚飾のキス」(ユニバーサル ミュージック)◆出演伊原六花、佐藤大樹(EXILE / FANTASTICS)、渡邊圭祐◆原作長江俊和 『恋愛禁止』 (角川ホラー文庫/KADOKAWA刊) ◆番組公式HP・SNSアカウント【公式HP】https://www.ytv.co.jp/renaikinshi/【公式X】@renaikinshi_ytv【公式Instagram】@ renaikinshi_ytv【公式TikTok】@ renaikinshi_ytv ■<shallm 1st LIVE TOUR 2025 一揆> 2025年7月5日(土)北海道・SPiCE 開場 16:30/開演 17:007月19日(土)大阪・梅田Shangri-La 開場 16:30/開演 17:008月11日(月・祝)東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO 開場 16:15/開演 17:00 チケット料金:前売 ¥5,000(税込/ドリンク代別)前売 […]

