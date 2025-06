-真天地開闢集団-ジグザグが8月20日、ニューシングル「P0WER-悪霊退散-」をリリースすることが発表となった。表題曲「P0WER-悪霊退散-」は、7月より放送開始となるアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』のオープニングテーマとして書き下ろされたもの。ジグザグにとって初のアニメタイアップ作品だ。 「P0WER-悪霊退散-」は高い熱量とスケール感を備えながら、シリアスでスタイリッシュ、そしてコミカルキュートな要素まで縦横無尽に駆け巡る“今のジグザグ”のすべてが詰め込まれた1曲に仕上がったとのことだ。 「ぬ〜べ〜のかっこよさをイメージしつつ、普遍的な優しさ・勇気をテーマに書きました」とはタイアップ決定時の命-mikoto-の言葉。その発言どおり、熱量の中に宿る真っ直ぐなメッセージがアニメと楽曲の世界観を強く結びつけている。 8月20日のシングルリリースに先駆けて、7月9日には同曲のデジタル先行配信も決定した。一部プラットフォームではPre-add / Pre-saveがスタートし、アニメ放送開始後の盛り上がりとともに楽曲を一足早く楽しむことが可能だ。 さらに、アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』初回放送に先駆けて、ノンクレジットオープニング映像もオフィシャルYouTubeチャンネルに公開となった。楽曲の中でも印象的なフレーズである “悪霊退散!” というワードに合わせて、童守小学校の生徒たちと妖怪たちの姿、そして彼らを守ろうとするぬ〜べ〜や玉藻、ゆきめらの姿が描かれるなど、ホラーと疾走感が融合した映像が届けられる。 シングルのカップリングには新曲「WAN WAN WONDERLAND」が収録される。タイトルどおり“犬”をテーマにした同曲は、思わず踊り出したくなるようなキャッチーでポップな仕上がり。“このギャップこそがジグザグ!”とも言うべき、遊び心と音楽的レンジの広さを存分に感じられるナンバーだ。 アートワークもジグザグの多面性を示すようなデザインが印象的。初回限定盤には命-mikoto-によるSELF LINER NOTESを収録したブックレットと、MVおよびオフショット映像を収めた特典DVDが付属する。また、地獄先生ぬ〜べ〜盤では、“ぬ〜べ〜×玉藻” 描き下ろしアニメ絵柄のオリジナルジャケット仕様。アニメファンにとっても見逃せないアイテムとなっている。 ■ニューシングル「P0WER-悪霊退散-」2025年8月20日(水)発売「P0WER-悪霊退散-」「WAN WAN WONDERLAND」 ■先行配信「P0WER-悪霊退散-」2025年7月9日(水)配信開始Pre-add / Pre-save:https://zigzag.lnk.to/P0WER-AkuryoTaisan- ■アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』▶地上波2025年7月2日(水)よる11時15分〜 初回2話連続1時間スペシャル以降、毎週水曜よる11時45分〜放送局:テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠※一部地域を除く※2026年1月より第2クール目放送予定▶BS2025年7月5日より毎週土曜深夜1時放送開始放送局:BS朝日▶配信地上波放送終了後、ABEMA・U-NEXT・アニメ放題にて先行配信開始7月5日(土)より毎週土曜深夜0時15分〜※各種配信サービスにて順次配信開始※第1話のみ、7月5日(土)よる11時45分〜※配信日時は予告なく変更する場合がございます。詳細:https://nube-anime.com/on-air/©真倉翔・岡野剛/集英社・童守小学校卒業生一同 ■禊映像集(ライブBlu-ray / DVD)『全国開闢禊 -天ト地-』令和七年文月二日(2025年7月2日)リリース【スペシャルBOX盤 (Blu-ray/DVD+PHOTO BOOK+GOODS)】\13,200(税込) / \12,000(税抜) ※初回生産限定・LP サイズスペシャルBOX仕様・28Pフォトブックレット(豪華盤と共通)・オリジナルアクリルスタンド|両面集合フォト(14cm×12.5cm)・ライブ映像 副音声|メンバーオーディオコメンタリー(豪華盤と共通)・特典映像|メイキングムービー(豪華盤と共通)・ライブ映像|豪華盤と通常盤と共通【豪華盤 (Blu-ray/DVD+PHOTO BOOK)】\9,900(税込) / \9,000(税抜)・三方背ケース仕様・28Pフォトブックレット(スペシャルBOX盤と共通)・ライブ映像 副音声|メンバーオーディオコメンタリー(スペシャルBOX盤と共通)・特典映像|メイキングムービー(スペシャルBOX盤と共通)・ライブ映像|スペシャルBOX盤, 通常盤と共通【通常盤 (Blu-ray/DVD)】\6,600(税込) / \6,000(税抜)・ライブ映像|スペシャルBOX盤, 豪華盤と共通(副音声なし)▼本編映像2024.12.24<全国開闢禊 -天ト地->TOUR FINAL at 横浜アリーナ天(ama)Dazzling SecretCry […]

The post -真天地開闢集団-ジグザグ、アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』オープニングテーマ「P0WER-悪霊退散-」を今夏リリース first appeared on BARKS.