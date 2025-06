TOMORROW X TOGETHERが、4thアルバム『The Star Chapter: TOGETHER』をリリースすることを発表した。 これは『The Name Chapter: FREEFALL』以降、約1年9ヶ月ぶりのフルアルバムのリリースとなる。 あわせて4thアルバムのロゴモーションも公開。前作7thミニアルバム『The Star Chapter: SANCTUARY』のシンボルが波動と共に徐々に消え、まもなく爆発するような強い光があふれ出す。この光は力強くつながっていき、星の形ができあがる。 / TOMORROW X TOGETHERは、これまでも繊細なストーリーを描いたアルバムを披露してきた。昨年11月に新章「The Star Chapter」を開いた『The Star Chapter: SANCTUARY』では、再び出会った「君」を通じて経験した魔法のような瞬間と、それによって変わった「僕」に対するストーリーが盛り込まれた。 『The Star Chapter: TOGETHER』では、さらに発展したストーリーが描かれる。『The Star Chapter: TOGETHER』は今日26日午前11時から予約販売を開始し、7月21日午後6時にリリースされる。 ライブ情報『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE> - EP. 2 - IN JAPAN』開催日程・会場https://txt.hybejapan.events/act_promise_ep2_in_japan [神奈川] Kアリーナ横浜2025年3月12日(水) 開場 17:00/開演 18:302025年3月13日(木) 開場 16:00/開演 17:30 [香川] あなぶきアリーナ香川2025年4月12日(土) 開場 16:00/開演 17:002025年4月13日(日) 開場 15:00/開演 […]

