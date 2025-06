【DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH】 6月24日 早期アクセス開始 6月26日 発売予定 価格: スタンダートエディション 8,980円(パッケージ版/ダウンロード版) デジタルデラックスエディション 9,980円(ダウンロード版のみ) コレクターズエディション 31,980円(パッケージ版のみ)

コジマプロダクションは、プレイステーション 5用アクション「DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH(デス・ストランディング2)」について、ファイナルトレーラーを公開した。

ファイナルトレーラーでは、新たに物語の片鱗を確認できる。各登場人物や乗り物のカスタム要素など、本作の魅力が凝縮された映像となっている。

また、ゲストとして登場するVTuberの兎田ぺこらさんや押井守氏などの姿も確認できる。

【DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH | Final Trailer CERO】【DEATH STRANDING WORLD STRAND TOUR 2 in TOKYO】

(C) KOJIMA PRODUCTIONS Co., Ltd. 2022 All Rights Reserved