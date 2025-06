◆ミセス「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK」開催

【モデルプレス=2025/06/26】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年プロジェクト「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK」の開催が決定した。7月7日〜7月31日の期間、三井ショッピングパークららぽーと(富士見、名古屋みなとアクルス、豊洲、EXPOCITY、福岡)、ラゾーナ川崎プラザ、ダイバーシティ東京 プラザ、RAYARD MIYASHITA PARK、三井ショッピングパークアーバン 赤れんが テラスで「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN MITSUI SHOPPING PARK」を開催。7月8日〜7月21日の期間は、全国のマルイ・モディ各店で「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN OIOI MODI」を開催する。

◆「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK」

そして、メジャーデビュー10周年を記念した「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK」POP-UP STOREの開催も決定。7月8日以降、全国10都市14会場で順次開催される。「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN MITSUI SHOPPING PARK」7月7日(月)〜7月31日(木)「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN OIOI MODI」7月8日(火)〜7月21日(月・祝)プレゼントキャンペーンを開催するほか、各店のBGMをMrs. GREEN APPLEの楽曲がジャック、メンバーのメッセージも放送される。「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK」7月8日(火)〜9月23日(火・祝)全国10都市:北海道・宮城・新潟・東京・愛知・大阪・広島・愛媛・福岡・沖縄「Mrs. GREEN APPLE QUIZ STAMP TOUR」「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN MITSUI SHOPPING PARK」を開催する各会場、また「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK」でPOP-UP STOREを開催する全国10都市14会場では、館内3か所のスタンプポイントでメンバーに関するクイズに挑戦して、スタンプコンプリートでスペシャル待ち受け画像をゲットできる「Mrs. GREEN APPLE QUIZ STAMP TOUR」も開催される。