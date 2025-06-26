一刻千金｜EURO PORT COLLECTION Vol.35 ポルシェ911 カレラ2
クラシックポルシェの復元に各界の匠が心血を注ぎ込む。
【画像】PORSCHE911 CARRERA2（ポルシェ911 カレラ2）（写真5点）
膨大な時間と高度な技術により現代へ蘇った90年代初頭の名車は全工程に726時間を費やしたという。
限りある時の流れを知るほどに愛でるひとときもまた、極めて尊い。
Time is Money
EURO PORT COLLECTION Vol.35
PORSCHE911 CARRERA2
ポルシェ911 カレラ2
Engine：3.6リッターSOHC（250ps／6100rpm・31.6kgm／4800rpm）
Length/Width/Height：4245mm×1660mm×1310mm
SHOWROOM
2-7-6, MOTOYAMAKITAMACHI, HIGASHINADA-KU, KOBE, 658-0003, JAPAN
PHONE（078）767-6086 FAX（078）767-6087
www.euro-port.net/
【画像】PORSCHE911 CARRERA2（ポルシェ911 カレラ2）（写真5点）
膨大な時間と高度な技術により現代へ蘇った90年代初頭の名車は全工程に726時間を費やしたという。
限りある時の流れを知るほどに愛でるひとときもまた、極めて尊い。
Time is Money
EURO PORT COLLECTION Vol.35
PORSCHE911 CARRERA2
ポルシェ911 カレラ2
Engine：3.6リッターSOHC（250ps／6100rpm・31.6kgm／4800rpm）
Length/Width/Height：4245mm×1660mm×1310mm
SHOWROOM
2-7-6, MOTOYAMAKITAMACHI, HIGASHINADA-KU, KOBE, 658-0003, JAPAN
PHONE（078）767-6086 FAX（078）767-6087
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