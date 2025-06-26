¡Ö»³Î¤Î¼ÂÀ♡Áó°æÍ¥¡×¥Õ¥¡¥óÇ°´ê¤ÎàÉ×ÉØ¶¦±éá¤Ë¥Í¥Ã¥È´¿´î¡ª½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤Þ¤µ¤«É×ÉØ¶¦±é¤ÎÆü¤¬¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡ÖÄ«¤«¤é¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ö½ª»Ï¥Ë¥ä¥Ë¥ä¡×
¡ÖDayDay.¡×¤¬µ®½Å¤ÊÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª
¡¡½÷Í¥¤ÎÁó°æÍ¥(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬¡¢26ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖDayDay.¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡£MC¤òÌ³¤á¤ëÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¤ÎàÉ×ÉØ¶¦±éá¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ï¡Ö¤¢¤¹¸ø³«¡Ø±Ç²è¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡ÙÁó°æÍ¥¤µ¤ó&¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó&¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤óÀ¸½Ð±é¡×¤È¡¢27Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó ¥Á¥ã¥Ý¥ó¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡ª¡×¤Ç¡Ö¥Á¥ã¥Ý¥ó¡×¤Î¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿Áó°æ¤Î½Ð±é¤òÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÁó°æ¤µ¤ó¤Ï¡ØÀ¸Q¡Ù¤Ë¤â¤´½Ð±é¡×¡ÖQ. ¹¥¤¤Ê¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ï¡©¡ØDayDay.¡Ù♡¡×¡Ö¤´½Ð±é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Áó°æ¤Î²óÅú¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡»³Î¤¤âX¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¥½¥ï¥½¥ï¤·Â³¤±¤Æ¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡ÖDayDay¡×¤òÉÕ¤±Åê¹Æ¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«Ž¤É×ÉØ¶¦±é¤ÎÆü¤¬Ž¤¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ªÍ¥¤µ¤óŽ¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤´É×ÉØÃçÎÉ¤·¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÄ«¤«¤é¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Äº¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»³Î¤¤µ¤ó¤Î¤ªÎÙ¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤ë±ü¤µ¤Þ¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤½¤¦¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¡¢Ìþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö½ª»Ï¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£